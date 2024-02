Ex Ilva: il governo prepara il decreto, ArcelorMittal si prepara alla battaglia legale

Il decreto di amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia potrebbe arrivare già oggi. Anche se il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha ammesso che per la nomina dei commissari serviranno “alcuni giorni”. Nonostante i tentativi in extremis di ArcelorMittal di evitare l’amministrazione straordinaria, il governo è andato avanti e dopo aver ricevuto la richiesta di Invitalia, ieri – lunedì 19 febbraio – Urso ha incontrato i sindacati per illustrarele prossime tappe della crisi. E confermato alle rappresentanze dei lavoratori che l’ultima carta giocata da ArcelorMittal, la richiesta di concordato in bianco presentata al Tribunale di Milano venerdì pomeriggio, è inefficace perché annullata dalla procedura di amministrazione straordinaria. Una mossa ritenuta dilatoria da governo e Invitalia, perché avrebbe allungato ancora i tempi senza dare certezze sulla continuità aziendale.



