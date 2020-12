Enel One: l'offerta luce di Enel Energia in abbonamento

Un'offerta che rispetti l'ambiente. È questo uno degli obiettivi di Enel Energia che attraverso "Enel One", la sua nuova offerta sul mercato libero, permette ai clienti con contatore 2g teleletto di avere una soluzione chiara, semplice e flessibile, servendosi esclusivamente di energia verde certificata come proveniente da fonti rinnovabili.

Il cambiamento climatico è un fenomeno globale che ha impatti negativi sulla nostra economia, oltre che sulla nostra società. La soglia massima di riscaldamento prevista - per evitare impatti gravi sugli ecosistemi - è di 2° ed è necessario un impegno collettivo per ridurre le emissioni di gas serra del 100% entro il 2050.

Per Enel Energia questi dati si traducono in una duplice necessità: ottimizzare i consumi di energia e accelerare ulteriormente il processo di transizione verso fonti di energia rinnovabile. Con la nuova offerta Enel One, l'azienda - uno dei principali operatori nel settore dell'energia elettrica e gas - fa un altro passo importante verso un futuro «green».

Enel One è un'offerta per le famiglie che dispongono del contatore di ultima generazione 2g teleletto, in grado di rilevare e mettere a disposizione i dati di misura basati su curve con dettaglio quartorario, con una formula di abbonamento composto da cinque piani (Mini, Basic, Plus, Super e Ultra) a costo mensile fisso. Ogni piano offre un quantitativo mensile di chilovattora (kWh) predefinito a un costo mensile fisso in base al piano scelto, comprensivo anche di IVA e imposte, e per i clienti che passano a Enel Energia prevede un bonus di benvenuto di 120 euro, suddiviso in 24 mesi con un importo mensile del bonus pari a 5 €, IVA inclusa che sarà riconosciuto in fattura a partire dal primo mese di fornitura. In caso di recesso, cessazione della fornitura o cambio prodotto (ricontrattualizzazione) sarà riconosciuta al Cliente la quota parte del bonus maturato sino a quel momento

Per garantire assoluta trasparenza, Enel Energia dà la possibilità ai suoi clienti di monitorare i propri consumi giornalieri attraverso l'App Enel Energia o l'area clienti del sito, così da permettere di modificare il piano selezionato nel caso cambino le proprie abitudini di consumo. Enel One offre inoltre un salvadanaio digitale e dinamico chiamato E-box, in cui ogni mese confluiscono i consumi inferiori o superiori al piano scelto. Ogni 12 mesi, o al raggiungimento di un importo positivo o negativo pari ad almeno 45 euro, l'importo accumulato nell'E-box sarà monetizzato con accredito o addebito direttamente nella bolletta. La monetizzazione avverrà anche in caso di recesso, cessazione della fornitura o cambio offerta (ricontrattualizzazione). ll cliente potrà consultare la spesa mensile su una ricevuta inviata via mail oppure direttamente sull'App o nell'Area clienti del sito enel.it. Aderendo ad Enel One, il cliente non riceverà più la bolletta (attraverso canale digitale o cartaceo) che sarà comunque disponibile all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. In caso di necessità o per eventuali approfondimenti il cliente potrà chiedere in qualsiasi momento a Enel Energia copia della bolletta in questione.

Il rispetto dell'ambiente inizia dalle abitudini e dai comportamenti di ciascuno di noi. Un utilizzo più consapevole dell'energia ci permette di ridurre il nostro impatto sul pianeta e con Enel Energia porta anche a un beneficio economico.