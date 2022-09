In Svezia si fa un passo indietro sull'immigrazione

Svezia: stop ai ghetti



Il primo ministro svedese normalmente open-borders, Magdalena Andersson ha affermato che abolirebbe i ghetti etnici nelle grandi città che «sono focolai di criminalità organizzata». Gli esperti di migrazione e integrazione e sociologi, si sono schierati contro la sua idea tuttavia, il Primo ministro tira dritto. Andersson, che appartiene ai socialdemocratici svedesi, ha in un'intervista al quotidiano Dagens Nyheter, ha detto: «Non vogliamo Chinatown in Svezia, non vogliamo 'Somali-towns' o Little Italys», riferendosi alle ben note enclavi etniche multiculturali viste nelle città occidentali, specialmente negli Stati Uniti. Il primo ministro svedese in precedenza apparteneva al governo svedese che ha approvo’ l’arrivo di 180.000 migranti che si stabilivano nel paese durante la crisi dei migranti del 2015/16. In seguito ha detto di "ripiangere" che il governo avesse approvato così tante persone che venivano nel paese. Andersson assume ora una posizione simile a quella del ministro dell'immigrazione del paese, Anders Ygeman, che in precedenza aveva affermato che gli svedesi vogliono limitare la concentrazione di persone con un background di immigrati nelle aree più problematiche delle città, il che è molto simile alle recenti direttive sull’immigrazione decise dalla vicina Danimarca. Andersson ha affermato che la suddetta soluzione avrebbe dovuto essere escogitata molto tempo fa.

Di recente, Andersson ha riconosciuto: «che la Svezia non è stata in grado di integrare gli immigrati ricevuti negli ultimi due decenni, il che ha portato allo sviluppo di società parallele e violenza di gruppo». Ecco perché il governo ha deciso di intraprendere un'azione più efficace contro la criminalità organizzata dopo che la società svedese è rimasta scioccata dall'ondata di violenza culminata in rivolte a metà aprile di quest'anno, in cui sono rimasti feriti più di 100 agenti di polizia.

Germania: Aumentano i pericoli derivati dall’islamismo violento

Il gruppo di esperti di islamismo politico istituito dal ministero federale dell'Interno non continuerà il suo lavoro. L'organismo è stato fondato nel giugno 2021 sotto l'allora ministro dell'Interno Horst Seehofer per un periodo di un anno . I membri hanno riferito all'agenzia di stampa tedesca che durante il fine settimana alcuni rappresentanti del dipartimento di pubblica sicurezza del ministero li hanno informati in una videoconferenza: « che non c'era alcun interesse nella continuazione delle attività congiunte del gruppo». Questa decisione «mi sgomenta», ha detto il sociologo Ruud Koopmans. La responsabile del centro di ricerca Global Islam di Francoforte , Susanne Schröter, ha avvertito: « Abbiamo tanti problemi nelle scuole In alcuni ambienti si può osservare un rifiuto totale della società tedesca e tutto questo va studiato e trattato». Lo scioglimento del gruppo di esperti per il membro del Bundestag della Cdu Christoph de Vries: « E’ stato il culmine di una politica volta a guardare dall'altra parte e ignorare l'islamismo come fenomeno che mette in pericolo la democrazia» mentre il vicepresidente federale della CDU Carsten Linnemann ha affermato che: «Si può solo sperare che questa ingenuità non cada sui nostri piedi un giorno.

Svizzera, allarme terrorismo

La polizia svizzera ha arrestato due persone giovedì scorso in relazione a un'indagine federale sul loro sospetto sostegno o partecipazione allo Stato islamico, hanno detto le autorità. L'operazione di polizia, che ha comportato anche perquisizioni in quattro case nei cantoni o regioni di Ginevra e Vaud, faceva parte di un procedimento penale aperto nel luglio dello scorso anno dalla procura generale svizzera. Il caso è incentrato su una persona con doppia cittadinanza svizzero-macedone e un cittadino del Kosovo, che vivevano separatamente nelle due regioni svizzere. Gli arresti sono stati effettuati nella Svizzera occidentale di lingua francese. I due sospetti, non identificati per nome, sono stati trasferiti nella capitale svizzera, Berna, per essere interrogati dalla procura generale, che deciderà se tenerli in custodia in attesa del processo.

India: La cena è fredda? Scatta il divorzio

Un uomo di Pilibhit, nell'Uttar Pradesh, è stato accusato di aver adottato il metodo illegale del "triplo talaq" per divorziare dalla moglie ad aprile, perché lei gli avrebbe servito una cena fredda. Secondo la polizia, la moglie Umra lo ha denuciato quasi cinque mesi dopo essere stata “divorziata”. A seguito di ciò, è stata recentemente in grado di presentare un primo rapporto informativo contro suo marito Mohammed Salman e tre suoceri. Il "Triple Talaq" era un'usanza con cui un marito musulmano poteva divorziare istantaneamente e irrevocabilmente dalla moglie pronunciando la frase tre volte in una sola seduta. Riconosciuta dalla legge islamica della Sharia, la pratica è stata bandita dal Parlamento nel luglio 2019 quando l'India si è unita a quasi due dozzine di paesi in tutto il mondo che hanno interrotto la tradizione, inclusi Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka.