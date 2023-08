Niger, come previsto l'Ecowas «bluffava»

Niger:

Come previsto, l'ultimatum dell’Ecowas ha dato alla luce un topolino. Mentre il sentimento anti-occidentale cresce nella regione, l'intervento militare (che di fatto servirebbe gli interessi occidentali), potrebbe aggravare la situazione e spingere ancora di più l'Africa nelle braccia di Mosca.



Corea del Nord:

Un aereo militare russo ha compiuto un misterioso viaggio a Pyongyang, secondo il radar di volo. Il volo, RFF7203, è decollato da Mosca il 31 luglio, atterrando in Corea del Nord, secondo le mappe di volo di Flightradar24, un tracker di volo svedese. Il misterioso volo arriva ad una settimana dopo che il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato Pyongyang con l'obiettivo di convincere la leadership della Corea del Nord ad aumentare le vendite di armi alla Russia Mentre il volo atterrava in Corea del Nord è arrivata la notizia che gli hacker nordcoreani sono penetrati nella rete di un ufficio di progettazione missilistica situato alla periferia di Mosca, secondo i dati tecnici ottenuti da Reuters. Il rapporto ha mostrato che l'intrusione degli hacker è durata almeno cinque mesi, dalla fine del 2021 al maggio 2022. Dopo l'hack, la Corea del Nord ha annunciato diverse modifiche al suo programma missilistico. L'incidente ha dimostrato che Pyongyang prende di mira anche i suoi alleati.



Sahel:

Degni di nota sono due scontri separati al confine tra Burkina Faso e Togo, che hanno portato al primo presunto attacco da parte di Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin' (JNIM) in Togo da quando sono iniziate le segnalazioni nel dicembre 2022. A luglio, tutte le attacchi di impatto con un numero significativo di vittime sono stati rivendicati da questo affiliato di al-Qaeda, inclusi attacchi al gruppo Wagner e alla missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA). Sebbene il numero di attacchi dichiarati sia diminuito nel luglio 2023, il numero delle vittime è aumentato in modo significativo, con circa 185 morti nel solo Burkina Faso senza dimenticare le continue stragi in Mali.



India:

In un terribile caso dell'Uttar Pradesh, una ragazza di 20 anni di nome Afreen è stata brutalmente picchiata da suo padre e suo fratello perché aveva una relazione con un ragazzo indù. Il padre della ragazza identificato come Niyamat Ullah e suo fratello Haider Ali l'hanno uccisa e poi l'hanno seppellita in un pezzo di terra vicino. Secondo i rapporti iniziali, l'incidente sarebbe avvenuto il 4 agosto nel villaggio di Tikawwar nella regione di Piparpura di Amethi. La ragazza, che studiava nella classe 12, aveva una relazione con un ragazzo di nome Sarvesh Sharma. Il suo rapporto con il ragazzo non era accettabile in casa e la ragazza è stata avvertita più volte dal padre e dal fratello. La ragazza, tuttavia, è stata catturata nella zona del mercato principale del villaggio da Niyamat Ullah e Haider Ali mentre era andata lì per incontrare il ragazzo. È stata poi picchiata dal duo padre-figlio al mercato, il cui video è stato condiviso sui social da un utente. Successivamente è stata sepolta in un terreno vicino il 5 agosto. Ai vicini e ad altri parenti della famiglia è stato detto che la ragazza era malata e che era morta per mancanza di cure.