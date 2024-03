La forza di Kate

Sono bastati due minuti di videomessaggio alla Principessa del Galles per riscrivere la storia degli ultimi due mesi.

Con la forza che forse soltanto la Regina Elisabetta aveva e la modernità di una giovane reale, Kate ha rivelato al pubblico il suo segreto più doloroso, il cancro che l’ha colpita.

Ringraziando per l’affetto che molti le hanno dimostrato, ha spiegato a grandi linee quello che le sta accadendo chiedendo tempo e spazio per guarire. Ha raccontato la difficoltà del dover spiegare ai suoi figli la situazione e di doverli rassicurare che la mamma avrebbe vinto anche questa battaglia, che alla fine sarebbe stata bene.

Si è capito così che la Principessa, operata a gennaio all’addome, ha scoperto soltanto accidentalmente, dopo l’intervento di avere un tumore. La diagnosi è stata confermata a febbraio e per questo motivo il marito William ha dovuto annullare all’ultimo minuto la sua partecipazione alla cerimonia in memoria di re Costantino di Grecia. Da febbraio Kate è sottoposta ad un trattamento di chemioterapia preventiva teso a spazzare via tutte le cellule cancerose ancora presenti ed evitare il diffondersi del male.

La notizia però è stata data soltanto ieri per consentire ai bambini una vita il più normale possibile, approfittando anche delle vacanze scolastiche che li avrebbero tenuti lontani dai contatti con il pubblico.

Due minuti di messaggio e tutte le tessere del puzzle ritornano miracolosamente al loro posto, rendendo ancora più patetiche tutte le supposizioni e le becere teorie uscite sui social e sui media in queste ultime settimane.

Ieri William e Kate sono stati visti partire in elicottero alla volta della loro dimora di vacanza nel Norfolk, regalo di nozze della Regina Elisabetta. Trascorreranno lì, insieme ai bambini, le festività pasquali e non si uniranno quindi al resto della famiglia per la messa di rito della domenica di Pasqua che si celebra a Windsor.

Ma l’intero Paese sarà con loro.

Non solo il Re Carlo, che ha fatto sapere di essere "enormemente orgoglioso del coraggio con cui Catherine ha parlato” ed ha rassicurato i sudditi di essere più vicino che mai alla sua amata nuora. Non solo i duchi di Sussex, che hanno saputo all’ultimo minuto delle condizioni di Kate visto che la famiglia reale non si fida più di loro e teme che possano rivelare alla stampa anche i segreti più privati. Non solo i politici di tutti i partiti, ma soprattutto la gente comune fa quadrato ora intorno a Kate e alla sua famiglia nel momento più difficile della sua vita privilegiata.

Intanto la monarchia così fortemente mutilata, con un re e una principessa assenti dalla scena pubblica ancora per molti mesi, vive un altro annus horribilis, costretta ad affrontare un vuoto di poste senza precedenti.