Guerra dei chip, la mossa dell'Italia per smarcarsi dalla Cina

Il contesto è quello della “guerra dei chip”: sulla scorta del piano già approvato in Europa, arriva anche la mossa di Roma con l’obiettivo di sganciarsi dalla Cina. Nei giorni scorsi, i Paesi membri Ue hanno ratificato il Chips Act, il piano presentato dalla Commissione europea nel febbraio del 2022 per raddoppiare la quota di mercato nei semiconduttori del Vecchio Continente dal 10% al 20% entro il 2030 con l’obiettivo di tagliare la dipendenza dalla Cina e dagli altri Paesi asiatici. Il programma dovrebbe mobilitare 43 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati, di cui 3,3 miliardi di euro dal bilancio comunitario.



