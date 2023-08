Quale futuro per il Gruppo Wagner senza Prigozhin

La morte improvvisa di Evgeny Prigozhin lascia in sospeso molte domane e non solo sulla dinamica che a tutti gli effetti pare essere un attentato ma anche sul futuro del suo esercito di mercenari impegnato in Ucraina come in altre parti del mondo.

Ne parliamo con Marco Bertolini (Parma, 1953), generale di Corpo d’Armata , già comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze e della Brigata Folgore.