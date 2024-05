Francia e Svezia: si moltiplicano gli attacchi contro gli ebrei

Questa mattina, il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha annunciato su X che la polizia ha ucciso un uomo armato che stava cercando di dare fuoco a una sinagoga a Rouen. L'uomo, armato di coltello e spranga di ferro, si è avvicinato agli agenti, che gli hanno sparato, uccidendolo, come riportato da una fonte ufficiale. Il procuratore di Rouen, Frédéric Teillet, ha comunicato che ci sono due indagini in corso: una riguardante l'incendio doloso di un luogo di culto e l'aggressione intenzionale contro pubblici ufficiali, e un'altra riguardante le circostanze della morte dell'individuo. La prima indagine è affidata alla Direzione Generale della Polizia Nazionale (DGPN), mentre la seconda è nelle mani dell'Ispettorato Generale della Polizia Nazionale (IGPN). Il sindaco di Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, ha riferito all'AP: «Si ritiene che il sospettato abbia utilizzato un contenitore della spazzatura per lanciare un cocktail Molotov» all'interno della sinagoga, causando un incendio e danni significativi alla struttura. La polizia nazionale ha comunicato che gli agenti, giunti sul posto in seguito alla segnalazione di fumo proveniente dalla sinagoga, si sono trovati faccia a faccia con l'uomo che li ha subito attaccati con un coltello che aveva una lama di 25 centimetri.

Secondo le prime informazioni raccolte da Le Figaro si tratta di un algerino di 29 anni. Gérald Darmanin, andato a salutare i rappresentanti della comunità e a rendersi conto dell'entità dei danni, ha precisato che l’uomo aveva presentato richiesta di permesso di soggiorno come “migrante ammalato” nel 2022 ma questo gli era stato rifiutato in prefettura dopo consultazione con un medico. Nel frattempo, gli è stato ordinato lasciare il territorio e il suo ricorso è stato respinto alla fine di gennaio dal tribunale amministrativo. Anche se il governo francese vuole accelerare le espulsioni, con 1.666 stranieri delinquenti rimpatriati con la forza da gennaio, la sua buona volontà si scontra con il basso tasso di deportazioni effettive che, secondo i dati, è inferiore al 20%, con 20.000 espulsioni su 110.000 misure adottate nel 2023. Questo nuovo attacco arriva mentre la Francia è duramente colpita da un’ondata di antisemitismo che ha continuato a crescere dopo l’attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. Durante la 38a cena del Consiglio di rappresentanza delle istituzioni ebraiche di Francia, a Parigi il 6 maggio, il Primo Ministro Gabriel Attal ha affermato: «Nessuno può negare questa ondata di antisemitismo. Nessuno può negare il fatto che si stima che gli ebrei francesi rappresentino l’1% della popolazione francese, ma che oltre il 60% degli atti antireligiosi sono atti antisemiti». Quasi contestualmente a Stoccolma, sono stati uditi colpi di arma da fuoco vicino all'ambasciata israeliana.

La zona è stata isolata e la polizia svedese ha fermato diverse persone, inclusi un quattordicenne. I media locali riportano che una pattuglia di polizia ha sentito i colpi e sospettato che si trattasse di una sparatoria. L'area interessata si trova tra il ponte Djurgarden, il Nobel Park e la Chiesa di Oscar. Come ha ricordato Times of Israel oltre 100 crimini d’odio antisemiti sono stati denunciati in Svezia tra il 7 ottobre e la fine del 2023, quasi cinque volte il numero dello stesso periodo dell’anno precedente, secondo un rapporto pubblicato lo scorso mese di aprile. Secondo il rapporto del Consiglio nazionale svedese per la prevenzione del crimine (BRA), la polizia ha registrato un totale di 110 denunce tra il 7 ottobre – quando Hamas ha lanciato un attacco nel sud di Israele – e il 31 dicembre. Nel 2022, la cifra era di 24. C'era un tempo in cui la Svezia era vista dai liberali americani come un modello ispiratore dello stato sociale scandinavo. Anche se gli europei erano meno impressionati, i vicini più prossimi tendevano, a malincuore, ad accettare la Svezia come un esempio da seguire. Dopo essersi mantenuta al di fuori della Seconda Guerra Mondiale, la Svezia si era trasformata in un'economia orientata all'esportazione, fondata su una stabile democrazia parlamentare e su un consenso sociale. Il paese vantava un sistema sanitario e educativo di prima classe, promuoveva l'uguaglianza sociale e di genere, registrava bassi tassi di criminalità e pochi conflitti etnici. Sebbene vi siano ancora motivi di ottimismo su alcuni di questi indicatori, soprattutto nel settore industriale, la maggior parte di essi è stata trasformata in modo irreversibile. Oggi, la Svezia ha il discutibile primato di avere il più alto tasso di omicidi commessi da bande criminali in Europa. Vanta l'età media più bassa di criminali gravi, con bambini appena adolescenti arrestati per omicidio. Sempre più quartieri periferici sono ufficialmente classificati come aree particolarmente vulnerabili dove è difficile, se non impossibile per la polizia operare. In altre parole, queste sono zone off-limits, governate dai clan locali e dove i primi soccorritori non entrano senza giubbotti antiproiettile e scorta della polizia. La crisi ha radici principalmente in una politica migratoria di porte aperte, priva di un adeguato supporto per favorire l'integrazione dei nuovi arrivati. Questo ha portato alla formazione di quartieri dove la stragrande maggioranza dei residenti è composta da immigrati musulmani, con alti tassi di disoccupazione e dove i figli degli immigrati frequentano scuole dove pochi, se non nessuno, parla fluentemente lo svedese, nemmeno gli insegnanti. Questi quartieri sono diventati veri e propri incubatori per la criminalità, in quanto le bande prendono il controllo dove la società non riesce a intervenire efficacemente e dove l’antisemitismo si è radicato.