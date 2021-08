Il ritorno dei Talebani e della polveriera afghana

Cosa sta succedendo in Afghanistan? Perché gli Usa e l'occidente in genere è rimasto spiazzato dalla velocità e dalla drammaticità di questa situazione? Come è potuto accadere che l'esercito afghano si sciogliesse come neve al sole ma soprattutto, come hanno fatto i Talebani a riprendersi l'Afghanistan in soli dieci giorni? E cosa è davvero accaduto a Doha in Qatar dove americani e talebani hanno trattato a lungo l'uscita dal Paese di Usa e alleati per il prossimo 31 agosto? E che rapporto c'è tra Al Qaeda, la "rete Haqqani" e i Talebani? Ed ancora, cosa succederà alle donne afghane?

Sono queste alcune delle domande che ci poniamo in questo incontro organizzato da Panorama.it alla presenza di esperti del settore e di chi ha operato dal punto di vista militare ed umanitario in Afghanistan che è ripiombato nell'oscurità talebana. Tutto questo mentre il 31 agosto 2021 si avvicina e si moltiplicano gli alert delle agenzie di intelligence su possibili azioni dello Stato islamico all'aereoporto di Kabul.