Bomba tra la folla ad Istanbul: torna la paura del terrorismo

Torna il terrore Istanbul (Turchia) dove questo pomeriggio alle 16:20 si è verificata una potente esplosione nella trafficata via dello shopping di Istiqlal, nel cuore della città . Il governatore Ali Yerlikaya ha reso noto che il primo bilancio dell’attacco è di sei morti 6 e 53 feriti. Nei filmati che circolano sui social si vede l'istante dell'esplosione sulla via pedonale e subito dopo molti corpi insanguinati a terra. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intervenuto alla televisione turca prima della sua partenza per il vertice del G20 a Bali (Indonesia), ha parlato dell’attacco: «La nostra nazione deve essere sicura che i responsabili della situazione in Istiklal saranno puniti come meritano». Chi è stato? Secondo quanto riferito dallo stesso presidente Edogan: «una donna avrebbe avuto un ruolo in una in questa situazione» anche se non è ancora chiaro se si tratta di una kamikaze oppure se abbia depositato un pacco bomba e ora sia in fuga. Mentre scriviamo le piattaforme dello Stato islamico tacciono e nessuna organizzazione terroristica ha rivendicato l’attentato.

L'Autorità per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (BTK) ha annunciato poche ore dopo l'incidente di aver ridotto i servizi Internet per le piattaforme di social media in tutto il paese « per fermare la diffusione di contenuti terroristici e le immagini che violano l'etica della stampa» inoltre, la Corte penale di pace di Istanbul ha emesso un divieto di trasmissione «per tutte le notizie visive e audio e i siti di social network relativi all'esplosione» .

Non è la prima volta che Istanbul viene colpita; nel 2016 un kamikaze dell’Isis si fece saltare in aria sempore in via Istiklal poi nello stesso anno, il gruppo militante curdo PKK ha rivendico’ l’attentato che uccise 38 persone fuori da uno stadio di calcio nell'area di Besiktas, nel centro di Istanbul.

Poi il 31.12.2017, il jihadista dell’Isis Abdulkadir Masharipov, cittadino dell'Uzbekistan, sparo’ e uccise 39 persone ( 80 feriti), all’interno del Reina club a Istanbul mentre festeggiavano il capodanno. L’uomo venne catturato e condannato a 40 ergastoli.

Oggi questa bomba. Una lista che pare infinita.