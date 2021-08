Quanto è più sexy il bikini al contrario

L'ultima evoluzione del costume da donna? Allacciarlo upside down. Come fanno le sexy star di Instagram. Non è un abbaglio agostano ma l'effetto capovolto che piace alle star di Instagram, da Kendall Jenner a Kourtney Kardashian, tra le prime a lanciare la tendenza che ora prende piede anche sulle spiagge italiane, da quando lo ha esibiti Giulia Salemi.

L'effetto «upside down» si ottiene posizionando ai lati la parte del pezzo superiore del costume, di solito si trova sotto il seno. Lo chiamano «stile conchiglia» e sta bene a tutte, certo un fisico bello aiuta, dall'attrice brasiliana Isis Valverde all'iper formosa Kylie Jenner. Ed è subito anni Novanta e sole della California.