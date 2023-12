L'attacco alla nave russa apre una nuova fase della guerra in Ucraina

La narrativa attuale sulla situazione bellica in Ucraina suggerisce che la Russia abbia ripreso l'offensiva e stia avanzando a est. Tuttavia, martedì, sul ponte della nave da guerra russa Novocherkassk, colpita dai missili da crociera ucraini, la situazione appariva diversa. I video online diffusi dalle autorità ucraine hanno mostrato un'imponente esplosione sulla nave da sbarco anfibia. Il ministero della Difesa russo ha ammesso che «un missile ucraino ha danneggiato la Novocherkassk, causando la morte di un individuo e il ferimento di altri due» secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Tass.

L'attacco di martedì ha acquisito una particolare rilevanza perché la nave è stata colpita nel porto di Feodosia, in Crimea, situato nella parte orientale della penisola occupata dalla Russia. Quest'anno, la Russia ha trasferito alcune delle sue risorse navali in questa regione in risposta agli attacchi ucraini al porto sud-occidentale di Sebastopoli.

L'attacco mette ulteriore pressione sulla flotta russa del Mar Nero, che avrebbe dovuto esercitare il controllo sull'Ucraina, ma che ha subito perdite significative. Il Cremlino ha già ritirato parte della sua flotta dalla Crimea alla città russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Oleksii Goncharenko, parlamentare ucraino che rappresenta la regione di Odessa, ha dichiarato che l'Ucraina ha distrutto o gravemente danneggiato 23 navi e imbarcazioni russe, oltre a un sottomarino russo.

Questa campagna contro la marina russa ha contribuito a rompere il presunto blocco del Mar Nero voluto da Vladimir Putin. Nonostante l'opposizione del Cremlino, almeno 305 navi sono partite dai porti ucraini, trasportando oltre 10 milioni di tonnellate di grano e altre esportazioni, come ha confermato l'ambasciatrice americana in Ucraina Bridget Brink la scorsa settimana. Questo ha avuto un impatto inestimabile sull'economia ucraina e sui prezzi alimentari globali.

L'attacco evidenzia la capacità dell'Ucraina di mettere a repentaglio obiettivi in Crimea mediante l'uso di armi a lungo raggio adeguate. Sebbene gli ucraini mirino ancora a riconquistare l'intera Crimea, stanno allo stesso tempo lavorando per limitare le capacità militari russe nella penisola. Dal 2014, quando Putin ha annesso la Crimea, l'area è diventata un importante centro di rifornimento, comando e comunicazione per le forze russe che occupano ora le regioni meridionali ucraine di Kherson e Zaporizhzhia. Se l'Ucraina riuscisse a mantenere la pressione sulla Crimea, ciò potrebbe complicare i piani di Putin per una nuova offensiva. Inoltre, un successo in questa direzione potrebbe posizionare l'Ucraina in una posizione più favorevole nei negoziati. Questo sottolinea l'importanza per la Casa Bianca e il Congresso di fornire ulteriore supporto militare a Kiev, e per il presidente Biden di considerare l'invio di missili a lungo raggio.

Sul fronte politico l'Unione europea sta elaborando un piano di contingenza per fornire assistenza finanziaria all'Ucraina per un importo di 20 miliardi di euro, secondo quanto riportato dal Financial Times. Questa iniziativa è stata presa in considerazione in seguito al veto del primo ministro ungherese Viktor Orban durante l'ultimo vertice dell'UE a metà dicembre, il quale ha bloccato un emendamento al bilancio comunitario che prevedeva uno stanziamento di 50 miliardi di euro a favore dell'Ucraina nel periodo 2024-2027.

Il nuovo piano prevede che i 27 Stati membri assumano garanzie finanziarie per il bilancio dell'UE, consentendo alla Commissione europea di ottenere un prestito di 20 miliardi di euro dai mercati dei capitali a favore di Kiev. L'importo effettivo del finanziamento dipenderà dalle esigenze specifiche dell'Ucraina. Questo approccio ha il vantaggio di non richiedere il consenso unanime di tutti i membri dell'UE, eliminando così il rischio di un ulteriore veto da parte dell'Ungheria. Tuttavia, alcuni paesi, come Germania e Paesi Bassi, dovranno ottenere l'approvazione parlamentare per fornire tali garanzie. La decisione sul piano potrebbe essere presa già durante il vertice del 1° febbraio, e Bruxelles auspica che i fondi siano disponibili per Kiev entro marzo 2024. Se il piano verrà adottato, l'UE potrà fornire garanzie al Fondo Monetario Internazionale, che a sua volta stanzierà 900 milioni di dollari in nuovi finanziamenti per l'Ucraina. Tuttavia, l'inconveniente di questo piano è che l'allocazione dei fondi sarà effettuata sotto forma di prestiti e non di sovvenzioni.