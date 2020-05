COVID: PARTE DA BENEVENTO IL RISCATTO DEI BAMBINI

Non c'è solo la Danimarca, dove i più piccoli fanno scuola da mesi nei parchi, nei musei e negli zoo. Anche in Italia sta sorgendo un movimento che si propone di riportare sulla scena i bambini, i dimenticati del Covid-19, promuovendo quel riscatto auspicato in un'intervista a Panorama da Giuseppe Banderali, primario di Pediatria dell'Ospedale San Paolo di Milano. E un importante contributo arriva da una città del Sud: Benevento. Il neonato comitato Benevento città dei bambini ha stilato un manifesto per spingere le istituzioni ad aprire la scuola al territorio. Il progetto del comitato, composto dal gruppo MammeRana e da professionisti in campo sanitario, sociale e pedagogico, prevede di uscire dall'emergenza educativa, organizzando continuità didattica all'aperto e tutelando al tempo stesso la salute degli scolari. Il tutto considerando le condizioni locali: dove l'incidenza del virus è inferiore, come è il caso di Benevento, i margini di manovra possono essere più ampi. Panorama anticipa la lettera aperta, che sta per essere inviata alle autorità scolastiche locali e nazionali. E presenta le riflessioni dei professionisti che sostengono dal punto di vista scientifico le rivendicazioni delle MammeRana.

Allestimenti per l'Infiorata del Corpus Domini a Sant'Agata dei Goti, provincia di Benevento (Getty Images).

Siamo le MammeRana, un gruppo di mamme del territorio beneventano, appartenenti a diverse categorie professionali, che da sei anni porta avanti un progetto legato alla crescita e all'educazione dei bambini. Alla base delle nostre iniziative c'è la convinzione che ai bambini e ai ragazzi si debbano offrire una grande varietà di stimoli e libertà, rispettando il più possibile i loro bisogni naturali e i tempi personali dell'evoluzione fisica e interiore.

Il nostro gruppo ha fornito negli anni un sostegno importante alla cittadinanza, in termini di impegno solidale ed ecologico, realizzando diverse iniziative scociali e culturali anche con altre associazioni. Da sempre l'intento è stato di costruire una rete con la comunità e il territorio.

Con queste premesse riteniamo necessario, in questo periodo storico di particolare emergenza sanitaria e scolastica, intervenire con delle proposte per supportare l'immane carico che le scuole saranno chiamate ad affrontare in vista della riapertura a settembre.

A tale proposito stiamo realizzando un documento più elaborato, che espliciti una dichiarazione di valori attorno ai quali aggregare un gran numero di adesioni e consensi da parte di genitori, nonni, insegnanti, presidi, pediatri, psicologi, neuropsichiatri, associazioni e tutti coloro che hanno a cuore il benessere delle giovani generazioni, pesantemente penalizzate in questi ultimi mesi.

Questo Manifesto vuol essere un primo passo per la costituzione di un successivo gruppo di lavoro operativo, attraverso il quale si traccerà insieme possibili soluzioni pedagogiche e logistiche. La nostra proposta principale è la didattica outdoor, che prevede l'utilizzo degli spazi esterni, come giardini, cortili e porticati, di cui quasi tutte le scuole dispongono, trasformandoli in «aule verdi» immerse nella natura.

A tal fine è necessario il coinvolgimento delle famiglie, ossia un nuovo Patto di corresponsabilità scuola–famiglia. L'emergenza ci ha dimostrato quanto importante sia la partecipazione dei genitori all'intero processo educativo e all'organizzazione degli spazi di apprendimento.

Per raggiungere questi obiettivi occorre promuovere un'azione partecipata all'interno del territorio. L'educazione e la scuola devono rappresentare uno spazio in cui esercitare una responsabilità comune e condivisa. Pertanto sosteniamo anche il bisogno di un Patto territoriale tra scuola, istituzioni, Comune, terzo settore e società civile, centrato su pratiche di pedagogia attiva e aperta all'ambiente e alla comunità.

In quest'ottica, l'inclusione sfugge a quel paradigma assimilazionsita di far raggiungere a tutti negli stessi tempi i medesimi risultati, e non si focalizza più sul deficit, sulla quantificazione dalla distanza media. In piena ottica Icf (la classificazione che descrive lo stato di salute delle persone, ndr) si abbattano le barriere che impediscono l'apprendimento, valorizzando i singoli talenti per realizzare un'accessibilità formativa e partecipativa equa e non uguale.

Proponiamo dunque di andare verso una neuro didattica guidata dall'evidence base education e dallo universal design for learning, che promuova non più la linearità della transizione delle conoscenze, ma la meta cognizione e l'autoregolazione. Queste procedure sono basate sul feedback della valutazione non quantitativa ma formativa, intendendo con ciò quel senso di riconoscimento dell'altro su cui si basa ogni relazione e interazione.

Un altro inconveniente dell'uso prolungato di realtà virtuali è la perdita del senso di empatia e della coerenza centrale, cioè la difficoltà di attenzione sociale nel prendere in considerazione il punto di vista dell'altro. Un difetto in questo delicato meccanismo porta ad una maggiore impulsività sociale e cognitiva.

La terza attuale preoccupazione riguarda l'autoregolazione, l'inibizione, le capacità di autocontrollo. L'uso forzato di strumenti virtuali ha prodotto un deficit inibitorio. La realtà reale è più lenta e più regolata della realtà virtuale. Questo inevitabile alienamento ha prodotto ripercussioni sul comportamento e sugli apprendimenti stessi. A tal proposito ricordiamo ricorrenti fenomeni di lettura superficiale, che non conduce a una buona comprensione del testo e di conseguenza porta a una memorizzazione poco efficace. Questi fenomeni si possono rintracciare in una lettura a zig a zig, che salta parti di testo in cerca di parole chiave (skipping) e in una lettura veloce poco profonda che non elabora quanto letto (skimming).

La seconda grande preoccupazione riguarda la scuola, le lacune che si porteranno a settembre, gli apprendimenti, la prestazione scolastica. Bisogna focalizzarsi sulle competenze, sulle funzioni trasversali che sottendono agli apprendimenti, togliere l'accento dalla prestazione e dalla votazione, per non alimentare sottesi movimenti ansiosi che incutono paura dell'errore e timore di divergere. Bisogna capire e far capire che chi sbaglia non è sbagliato e che l'errore non solo ci è amico ma è il motore della conoscenza.

La prima preoccupazione riguarda le forme di regressione. I bambini tornano ad avere fenomeni di enuresi notturna e diurna da disattenzione. Molti ricominciano a dormire con i genitori. E in generale aumentano gli stati d'ansia con somatizzazioni non ben definite e diffuse, a cui reagire con la serenità non cadendo negli allarmismi, ma comprendendo la fase reattiva - transitoria simbolo di fisiologica preoccupazione.

Dalla nostra pratica clinica raccogliamo fondamentalmente tre grandi preoccupazioni, che intrecciano la vita familiare con la vita scolastica in modo indissolubile. Tali perplessità sono riportate sia da genitori di bambini con sviluppo cosiddetto tipico, ma maggiormente da genitori che hanno bambini con neuro diversità, neuro varietà e disturbi più in generale del neuro sviluppo.

Siamo un neuropsichiatra infantile e un neuropsicologo degli apprendimenti e scriviamo questo testo assieme per non cadere nell'errore di Cartesio che scinde mente e corpo, dividendo gli aspetti funzionali da quelli strutturali. Un aspetto peculiare di questo momento non è solo il gap tra programmazione effettuata e realizzata. Quello che sperimentano i bambini sono lacune relazionali, lacune di serenità, motivazione e autostima.

Questo vale ancor di più in un periodo problematico come quello che stiamo vivendo, dove la distanza sociale si è declinata come trauma relazionale e dove l'inaspettato e l'ingovernabile sono entrati nelle vite modificando radicalmente il mondo dell'infanzia e della scuola.

I bambini sono protagonisti attivi della vita scolastica, non sono solo ospiti. Questi protagonisti non vivono gli apprendimenti in modo passivo, bensì in modo attivo e personale. E più l'apprendimento risulta difficoltoso più il bambino richiede conoscenze e competenze da parte del docente.

Il ruolo cruciale del movimento nello sviluppo dei bambini

Giochi distanziati nella campagna di Montesarchio, uno dei borghi più belli d'Italia in provincia di Benevento.

«Restate in casa»: è la frase che ci accompagna da circa tre mesi. Questo distanziamento sociale, da alcuni definito semplicemente di sicurezza, era necessario per salvaguardare le nostre vite e la nostra salute. Nello stesso tempo, la necessità di tutela ci ha portato all'immobilità all'interno della casa, alla mancanza di movimento, all'impoverimento sensoriale e sociale dovuto a spazi ristretti e mancanza di relazioni.

Chi ha patito maggiormente di questa condizione sono stati i più deboli: anziani, bambini e soprattutto disabili. Il movimento che si trasforma in azione è fondamentale per la nostra salute e soprattutto per i bambini nel periodo che va dai 7 ai 12 anni. Non a caso questo periodo coincide con l'inizio della scuola elementare.

È questa la fase del «corpo rappresentato», in cui i bambini hanno bisogno di sperimentare la fisicità con i compagni, fuori dal contesto familiare. In questi anni, il loro sviluppo psicomotorio deve raggiungere il massimo possibile per affrontare poi l'ultimo passaggio, non meno difficile, necessario a diventare adulti.

All'attenzione degli esperti educativi è sempre più presente il «corpo» del bambino e la cognizione che il corpo sia «capace» in termini di funzioni percettive e motorie. Tale cognizione scaturisce soprattutto dal tipo di esperienze che il corpo ha avuto possibilità di compiere, come sostengono Iverson e Thelen nel saggio Hand, mouth and brain: The dynamic emergence of speech and gesture del 1999).

Oggi moltissimi bambini arrivano alla scuola elementare non sapendo correre, saltare, senza un buon controllo posturale, non avendo raggiunto coordinazione dinamica dell'arto superiore, con deficitaria coordinazione oculo-manuale e scarsa motricità. Tutto questo si trasforma nelle problematiche molto note alla scuola, come disprassie e difficoltà di apprendimento, ma anche in tanti altri problemi di salute. Sempre più bambini già verso i 10 anni soffrono di mal di schiena, sono affetti da obesità e di conseguenza da dolori muscolo-scheletrici degli arti inferiori, ma anche da altri disturbi metabolici come il diabete giovanile.

Quindi sono molteplici le conseguenze dovute alla mancanza di movimento o alla disorganizzazione di tale movimento, che possono incidere a vari livelli sulla salute dei bambini Tutto questo non nasce con il Covid-19, ma la pandemia ha potenziato e reso più evidenti queste problematiche latenti. Ora i nostri bambini hanno raggiunto i tre mesi di immobilità e distanziamento, con la prospettiva che rimangano in isolamento altri tre mesi. Chiusi in casa, privi di relazioni e di esperienze vitali fatte di sensorialità e movimento.

Non si sa inoltre quale sarà modalità di riapertura della scuola a settembre, visto che permarrà l'esigenza della prevenzione e della sicurezza. Comunque viene contemplata la prospettiva di svolgere le lezioni in parte a scuola e in parte online, sempre tra quattro mura.

Ma se vogliamo realmente tutelare la salute e l'educazione dei nostri bambini, dobbiamo cogliere questo momento, fare tesoro dell'esperienza Covid e renderla un volano per dare il via al cambiamento. Qual è l'opportunità da cogliere e la rivoluzione a cui dare inizio? Una scuola nuova, aperta, dinamica che si apra al territorio e alla comunità, che parta dalla costruzione della conoscenza che si sperimenta attraverso l'azione.

Solo attraverso la «conoscenza incarnata», cioè la conoscenza che viene dall'azione e passa attraverso il corpo e il suo movimento, i nostri bambini diventeranno adulti sani, raggiungendo quell'armonia del sistema bio-psico-sociale che è alla base del vero concetto di salute.





Brankica Pavic, riabilitatrice, già direttrice del corso di laurea in Fisioterapia dell'università Federico II, sede di Benevento