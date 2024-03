Criptovalute, la nuova moneta dei terroristi

Il “2024 Crypto Crime Report” della società americana di analisi blockchain Chainalysis ha rilevato che nel 2023 sono stati trasferiti 24,2 miliardi di dollari in criptovalute illecite. Nonostante questa cifra sia inferiore a quella dell’anno precedente, una percentuale maggiore dei fondi è stata attribuita a destinatari sanzionati o collegati a gruppi terroristici. Dato che l’adozione delle criptovalute da parte di attori illeciti è in costante aumento, crescono anche i metodi di tracciamento e applicazione delle agenzie sanzionatorie. Secondo il rapporto, le entità sanzionate, come quelle legate ai gruppi di hacker nordcoreani e alle organizzazioni terroristiche designate dagli Stati Uniti come gli Hezbollah libanesi, continuano a fare affidamento sulla criptovaluta per la loro raccolta fondi.



Il “2024 Crypto Crime Report” ha rilevato che nel 2023 sono stati trasferiti 24,2 miliardi di dollari in criptovalute illecite, sulla base di portafogli crittografici illeciti già identificati. Chainalysis aggiorna retroattivamente i suoi dati annuali sulle criptovalute quando vengono alla luce nuovi portafogli illeciti. Sebbene i numeri dello scorso anno rappresentino attualmente un calo rispetto all’anno precedente, Chainalysis ha notato che una percentuale molto più elevata di fondi è stata attribuita a destinatari sanzionati o collegati al terrorismo, rappresentando circa il 61,5% del volume totale delle transazioni illecite nel 2023. A questo proposito, Andrew Fierman, responsabile della strategia sulle sanzioni di Chainalysis alla CNBC, ha affermato: «Gli attori soggetti a sanzioni sono spesso tagliati fuori dai sistemi finanziari tradizionali internazionali e le criptovalute possono diventare un tentativo di meccanismo alternativo per archiviare, inviare e ricevere fondi».

Nel 2023, il "mixer" di criptovalute Tornado Cash e l'exchange russo Garantex hanno dominato il panorama dei fondi illeciti. Tornado Cash è stato oggetto di sanzioni nell'agosto 2022 per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di criptovalute rubate da Lazarus Group, un'organizzazione di hacking nordcoreana. Garantex, dall'altro canto, è stato sanzionato nell'aprile 2022 per la sua associazione con attività illecite, inclusi gruppi di ransomware.

I mixer crittografici sono programmi che offuscano l'origine e la storia delle risorse digitali trasferite attraverso di essi. La quantità di criptovalute trasferite a entità sanzionate è aumentata negli ultimi anni di pari passo con l'implementazione di nuove restrizioni commerciali che specificano i portafogli crittografici. Nel corso del 2023, l'Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti ha emesso un totale di 18 nuove sanzioni a individui ed entità, incluse le relative entità associate. Di queste, almeno nove sanzioni sono state indirizzate contro individui ed entità in Cina e America Latina, presumibilmente coinvolti nella produzione e nel traffico di fentanyl. Nel frattempo, cinque delle sanzioni hanno preso di mira entità ritenute in violazione delle sanzioni contro la Corea del Nord.

Il principale destinatario di criptovalute aggiunto all'elenco delle sanzioni lo scorso anno è stato Sinbad.io, un mixer di bitcoin che è stato chiuso nel novembre del 2023, dopo aver ricevuto 665,4 milioni di dollari in criptovalute dal Gruppo Lazarus. Tuttavia, le sanzioni hanno dimostrato di essere efficaci nel rallentare il flusso di fondi crittografici verso i loro obiettivi. Secondo Chainalysis, gli afflussi mensili di Tornado Cash sono diminuiti fino al 93% subito dopo il suo inserimento nella lista delle sanzioni statunitensi. Nonostante ciò, l'azienda ha osservato che gli afflussi sono lentamente aumentati dopo quel minimo nei mesi successivi.

Tra i paesi soggetti a sanzioni, l'Iran è emerso come uno dei principali destinatari di fondi illeciti, con il 73,3% dei flussi provenienti dagli scambi tradizionali internazionali. Questo suggerisce che tali servizi potrebbero essere utilizzati per eludere le sanzioni, secondo quanto affermato da Chainalysis.

Finanziamento del terrorismo

Il volume di criptovalute illecite identificato da Chainalysis come finanziamento al terrorismo rappresentava una percentuale molto inferiore rispetto a quella delle transazioni verso entità sanzionate nel 2022. Gli analisti sostengono che, contrariamente alla credenza popolare, la criptovaluta non è uno strumento efficace per il finanziamento del terrorismo perché la blockchain consente di tracciare i fondi a un livello di dettaglio non tipicamente disponibile nella finanza tradizionale. «La natura trasparente della criptovaluta combinata con l’analisi blockchain fornisce uno strumento forense inestimabile che consente ai governi di identificare, tracciare e interrompere il flusso di fondi, cosa che non è possibile con altre forme di trasferimento di valore, in particolare contanti», afferma Andrew Fierman di Chainalysis.

Nonostante tali sfide, le organizzazioni terroristiche hanno persistito nel tentativo di utilizzare le criptovalute per raccogliere fondi, creando intricate reti di scambi e fornitori di servizi, come afferma il rapporto. Durante l'anno precedente, gli sforzi di tracciamento hanno portato al sequestro di milioni di dollari. In uno di questi casi, a giugno, l'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del controterrorismo ha annunciato il sequestro di 1,7 milioni di dollari in criptovalute legate a Hezbollah e alla forza iraniana Quds, attraverso un intermediario finanziario con sede in Siria di nome Tawfiq Muhammad Said Al-Law. Il rapporto di Chainalysis ha evidenziato come Al-Law abbia fatto affidamento su una vasta rete di scambi tradizionali legittimi e su un'ampia gamma di portafogli per transazioni di criptovaluta al fine di sostenere l'infrastruttura di finanziamento di criptovaluta di Hezbollah. I portafogli collegati ad Al-Law hanno ricevuto complessivamente fondi che variano da milioni a oltre 1 miliardo di dollari in criptovaluta, comportando fino a decine di migliaia di trasferimenti.

Nel frattempo, gruppi terroristici designati come ISIS e Hayat Tahrir Al-Sham hanno continuato a cercare finanziamenti attraverso sforzi di crowdfunding che coinvolgono la criptovaluta. Tuttavia, secondo Fierman, gli sforzi per rintracciare e sequestrare questi fondi sono diventati sempre più sofisticati. «I dati mostrano anche che, poiché l’adozione delle criptovalute da parte di attori illeciti continua a crescere, gli organismi sanzionatori come l’OFAC stanno continuamente evolvendo i loro metodi per identificare questi attori e interrompere le loro attività», ha aggiunto.

In un altro esempio menzionato nel rapporto di Chainalysis, si parla delle Brigate Al-Qassam, l'ala militare di Hamas, che hanno annunciato l'anno scorso la loro decisione di cessare l'accettazione di donazioni in criptovalute, citando il rischio che i potenziali donatori possano essere rintracciati. Questa decisione è stata presa dopo che si sono diffuse notizie riguardanti grandi quantità di criptovalute ricevute da Hamas prima dell'attacco a Israele del 7 ottobre. Sebbene il finanziamento del terrorismo «rappresenti una piccola quota» delle attività illecite delle criptovalute, resta comunque «una preoccupazione costante nell'ecosistema», come afferma Chainalysis nel suo rapporto. In tal senso si legge come «Sono necessari partenariati pubblici e privati rafforzati per contribuire a rafforzare questi sforzi e per decifrare tra attori illeciti e fondi inviati nelle zone di conflitto per cause legittime».