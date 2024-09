Huawei GT5 Pro, lo smartwatch si fa medico e coach

L’arena polivalente di Sant Jordi, sulla vetta della collina del Montjuic, palazzetto da quasi 17.000 posti a sedere, è stato il teatro del ritorno in grande stile in Europa di Huawei. A Barcellona, la compagnia di Shenzhen ha svelato nuovi smartwatch Watch GT 5 e 5 Pro e tablet MatePad Pro 12.2 e MatePad 12 X, prodotti di alto livello nei segmenti di mercato in cui Huawei può competere ad armi pari con i competitor. Il ban imposto dagli Stati Uniti nel 2019 ha inevitabilmente sgonfiato la leadership in ambito smartphone, costringendo la società fondata nel 1989 da Ren Zengfei a virare verso i wearable, tablet e computer portatili.

Gli smartwatch sono i dispositivi su cui Huawei sta investendo di più, poiché ideali per combinare il focus sulla salute e l’occhio strizzato al mondo fashion. I due poli che delimitano l’azione della compagnia, balzata secondo IDC in testa alla classifica di vendite degli orologi smart nel primo semestre del 2024, con un incremento sull’anno precedente del 55,1%. Un segno tangibile che la strategia funziona, come dimostrano i 150 milioni di dispositivi venduti su scala globale in 11 anni (quando ha lanciato il primo device da polso), anche se sul computo totale va considerato il volume del mercato domestico, che non ha eguali in termini di numeri. Allo stesso modo deve esser letto un altro numero invidiabile, condiviso durante la presentazione in Catalogna: 520 milioni di utenti che hanno scaricato l’app Health.

La novità con cui Huawei punta a ergersi come riferimento in ambito sanitario (un segmento su cui puntano tutti i produttori, a partire da Apple) è TruSense, un sistema per monitorare i parametri vitali e allenamenti fitness in maniera accurata, rapida e completa. Risultati ottenuti dopo aver investito e studiato diversi campi di applicazione: dall’ottica all’elettronica, alla scienza dei materiali, al fine di comprendere le reazioni che diversi tipi di pelle, dimensioni del polso e condizioni metro possono generare sui sensori di rilevamento. Nello specifico, durante il lancio al Palau Sant Jordi, oltre a misurare 60 indicatori, Huawei ha specificato che l’accuratezza della frequenza cardiaca dei suoi smartwatch supera il 98% e il margine di errore della saturazione di ossigeno nel sangue è inferiore al 2%.

HUAWEI GT5 Pro Ceramic 42mm





Monitorare la salute con dispositivi dalle linee tipiche dell’orologio, quello analogico, è il biglietto da visita di Watch GT5 che consente di avere al polso una tastiera virtuale (ma solo con Android, anche se è compatibile anche con iOS). Sulla scia dell’ultima versione, Huawei ha mantenuto in parte il design, anche se ora è più squadrato, puntando su materiali di qualità per il modello GT5 Pro: vetro zaffiro, rivestimento in nanocristalli di ceramica e lega di titanio aerospaziale, in base al modello prescelto. Un potenziale problema, nel senso positivo del termine, perché Watch GT5 e 5 Pro sono disponibili in 12 versioni tra dimensioni, stili e colori differenti. Un elemento da apprezzare per chi utilizza in modo intenso l’orologio è l’autonomia, che Huawei ha allungato a 14 giorni, un aspetto comodo per avere sempre a disposizione l’assistente da polso, senza troppe paturnie legate alla batteria.

A proposito di salute, cambia forma e perde peso Watch D2, il primo smartwatch per il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa a essere certificato da MDR, il regolamento europeo sui dispositivi medici. Un traguardo che si traduce nella facilità di misurare la pressione arteriosa.

Già disponibile, Watch GT5 è in vendita a partire da 249 euro, mentre Watch GT5 Pro parte da 379 euro, prezzo aumentato di 100 euro per il modello in titanio e arriva a 599 euro per la versione in ceramica.