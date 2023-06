Estate 2023 a rischio inondazioni, siccità e ondate di calore

Per la prossima estate le prospettive climatiche non sembrano garantire un tempo mite. Bensì c'è rischio di ondate di caldo più forti e più lunghe nel Sud Europa e di inondazioni più frequenti ed estreme nel Nord. Nell'Europa meridionale, in particolare, potrebbero esserci più di 60 giorni durante i quali le condizioni meteo «sono pericolose per la salute umana», si legge in una nota riassuntiva dell'Aea. Invece il sud dell'Europa, in particolare la penisola iberica, «sperimenterà un marcato aumento del numero di giorni con un elevato pericolo di incendio», prosegue la nota. Sono le prospettive per la prossima estate che emergono da un nuovo data-set pubblicato dalla Agenzia europea dell'ambiente.