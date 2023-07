Celine cancella la sfilata a Parigi per motivi di sicurezza

«A causa degli eventi degli ultimi giorni e per evitare qualsiasi potenziale rischio per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro team, siamo spiacenti di informarvi che stiamo annullando lo spettacolo dell'estate 2024 di Celine Homme, che avrebbe dovuto tenersi presso La Gaité Lyrique questa domenica 2 luglio alle 20:30».

Con un comunicato stampa rilasciato nelle ultime ore, Celine cancella la presentazione della sua linea uomo, prevista per la giornata di domani, per motivi di sicurezza. Cancellati «anche gli eventi in programma alla fine di questo spettacolo, dalle 21:30 in poi nella stessa location».

La notizia arriva dopo giorni di forte tensione a Parigi a causa dell’uccisione da parte dalla polizia di un adolescente.

Il direttore creativo della maison, Hedi Slimane, ha dichiarato in un post su Instagram: «Tenere una sfilata di moda a Parigi, mentre la Francia e la sua capitale sono in lutto e ferite, solo dal mio punto di vista, sembra sconsiderato e totalmente fuori luogo».

Ancora nessuno notizia in merito alla Paris Couture Week che dovrebbe iniziare proprio domani, con la partecipazione di 32 case di moda.