Calendario Serie A, dove vederlo in tv e streaming

Appuntamento alle ore 12, oggi venerdì 24 giugno 2022, per il sorteggio del calendario della Serie A 2022/2023: nasce ufficialmente la prossima stagione del calcio italiano. Il sorteggio sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Serie A e in diretta TV su Dazn, il broadcaster che detiene i diritti del massimo campionato fino al 2024. . A condurre la presentazione ci sarà Pierluigi Pardo. Confermata la novità dello scorso anno e cioè l'asimmetria tra girone d'andata e ritorno con l'ordine delle partite delle singole giornate diverso.

Sono note da tempo le date del prossimo campionato di Serie A, anomalo perché spezzato in due dal Mondiale del Qatar che si disputa tra novembre e dicembre: la prima giornata è in programma 13 agosto, l'ultima si giocherà il 4 giugno. Dopo le prime 4 giornate ci sarà la prima sosta per la nazionale, impegnata in Nations League tra il 19 e il 27 settembre. Cinque i turni previsti ad ottobre prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar con il campionato che si fermerà il 13 novembre per riprendere il 4 gennaio 2023.