Wardrobe malfunction: quando l’abito fa i capricci

Quante volte siamo stati testimoni, o protagonisti, di pantaloni a cui saltano bottoni o tacchi incastrati tra i sampietrini? Almeno una volta nella vita è successo a tutti, e le celebrity di Hollywood non fanno eccezione.

Tra gli ultimissimi incidenti possiamo ricordare ciò che è accaduto a Jennifer Lawrence durante l’inaugurazione della vetrina natalizia dei grandi magazzini di lusso Saks Fifth Avenue, in collaborazione con Dior, a New York. L’attrice vanta ormai di una collaborazione decennale con la maison francese così, per l’occasione, è stata chiamata per presenziare l’evento. Ma proprio quando la Lawrence doveva recitare il suo discorso, la cintura ha deciso di schizzar via suscitando stupore e ilarità generale. Dopo averci riso su, l’attrice ha portato avanti l’inaugurazione con il sorriso sulle labbra mentre la cintura è rimasta a terra come nelle più famose scene del crimine.

@footwearnews Jennifer Lawrence celebrates the unveiling of Dior’s Carousel of Dreams at Saks, featuring this year’s iconic holiday windows and light show in NYC. #dior #nyc #jenniferlawrence

È in momenti come questi che la professionalità dell'artista tende a uscire fuori, com’è successo anche a Taylor Swift che, durante il suo The Eras Tour, ha proseguito con lo show nonostante un tacco rotto. Cantando e salendo scale, rispettando la scaletta senza perdere neanche un minuto, la cantante ha affrontato tutto ciò in punta di piedi e per questo è stata rinominata dai fan «real Barbie». Le foto dell’esibizione infatti hanno ricordato l’iconica scena del film Barbie, dove Barbie Stereotipo non poggia i piedi a terra nonostante tolga i tacchi.

Questi inconvenienti non sono certo nuovi nell’industria musicale, è capitato spesso che lasciandosi trascinare dal ritmo e dall’atmosfera, gli interpreti si siano ritrovati protagonisti di questi episodi sconvenienti, com’è successo a Harry Styles. Il cantante, concedendosi una scivolata sulle ginocchia durante il suo Love on Tour, ha sentito l’inconfondibile rumore di pantaloni strappati regalando ai fan un’espressione di pura incredulità. Oppure la rapper Cardi B che, sempre durante una performance, ha sentito il suo abito strapparsi proprio sul lato b.

Tra extension che volano, come accaduto a Elodie durante la tappa milanese del suo Elodie Show 2023, e zip stremate che decidono di cedere, come successo nel 2015 a Britney Spears durante un'esibizione a Las Vegas, tutti questi episodi possono solo rassicurarci. Nessuno può scappare dalle figuracce ma può scegliere come reagire, e sembra che riderci su sia la soluzione migliore.