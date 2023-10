Autunno-inverno: guida alle maglie per lui e per lei

Capo imprescindibile del guardaroba autunnale, il maglione - in cotone pesante, lana o cashmere - è perfetto in ogni situazione.

Da abbinare a un paio di jeans per un look casual o a una gonna per una serata più elegante, i maglioni sono stati protagonisti delle passerelle. I modelli extra large hanno fatto il loro debutto nelle collezioni femminili - per un approccio confortevole e rilassato - insieme ai cardigan a maglia grossa che fanno il verso a quelli indossati da Harry Styles (su Tiktok, l’hashtag #harrystylescardigan conta oltre 123 milioni di visualizzazioni). Non mancano poi le maglie a collo alto, ideali anche per il layering, e quelle in stile collegiale. Ma non fatevi ingannare dalle ultime tendenze, il classico maglioncino girocollo dovrebbe essere ancora la primo posto della vostra wishlist, specialmente se quest’autunno pensate di abbracciare il trend «sciura», portato in passarella dalla sciura milanese per eccellenza, Miuccia Prada.

Per l’universo maschile, la maglieria autunnale è sempre più comoda e versatile. Si passa così dai maglioni collo alto - sottilissimi oppure a trama larga per un approccio più sportivo - a quelli a trecce. La più grande novità della stagione sono però i pullover con zip o bottoni, da indossare aperti su una camicia oppure da soli. Non solo, per i mesi più freddi dell’anno, la maglieria si veste di tinte inaspettate, dal rosso all’arancione fino al blu elettrico, per esprimere al meglio la propria personalità.





