Walter Chiapponi lascia Blumarine

«Un’esperienza che rimarrà unica». Le parole di encomio di Marco Marchi, amministratore unico di Eccellenze Italiane Holding strappano un ironico sorriso.

Dopo una singola collezione, presentata lo scorso febbraio, Walter Chiapponi lascia il ruolo di direttore creativo di Blumarine.

«È stato per me una sorta di ritorno al futuro a cui ho dedicato tutto il mio amore e la mia passione creativa» ha dichiarato Walter Chiapponi; «in questo percorso il mio ringraziamento va innanzitutto a Marco Marchi, che lo ha reso possibile, ma anche a tutti coloro senza i quali non avrei potuto esprimermi cosi come ho fatto. Mi riferisco, in particolare, alle persone che ho amato e non ci sono più, ma che continuano a infondermi emozioni forti, a ispirare il mio sentire e il mio viaggio.

Voglio ora concentrarmi su nuove iniziative e progetti a sfondo sociale e umanitario per riapprodare poi, al tempo giusto, sulle passerelle».

Un addio, seppur temporaneo, alla moda. Un sistema che pare non riuscire più a coltivare il talento dei suoi creativi, in un implacabile girotondo di nomine.