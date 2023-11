Salvatore Ferragamo 1898-1960: la mostra

Per la maggior parte delle persone Salvatore Ferragamo è il fondatore dell’omonimo brand e soprattutto il «Calzolaio delle Star», colui che ha messo ai piedi delle dive hollywoodiane scarpe meravigliose dagli anni Venti in poi. Ma ben pochi sono a conoscenza del fatto che Ferragamo era prima di tutto un genio e un visionario, pieno di interessi e di passioni, un uomo che si è fatto da sé, partito da un piccolo paesino campano seguendo solo il proprio istinto con determinazione e caparbietà.

Per celebrare l’uomo prima ancora della sua opera la famiglia Ferragamo ha così deciso di inaugurare una nuova mostra allestita all’interno del Museo Ferragamo, una nuova retrospettiva che esplora la memoria del fondatore, dalla vita privata alle varie tappe che hanno segnato il suo percorso professionale, aneddoti e soprattutto immagini che sottolineano il suo spirito pioneristico, le sue visioni innovative e le sue invenzioni. Questa mostra, effettivamente, si distingue dalle altre retrospettive già allestite in passato, per il suo punto di vista più intimistico e personale. Inoltre questo evento coincide non a caso con la celebrazione del centesimo anniversario dall’apertura della prima boutique a Hollywood nel 1923. La mostra, sotto la supervisione e la curatela di Stefania Ricci, Direttrice del Museo Ferragamo, è stata strutturata come un labirinto che, stanza dopo stanza, ripercorre la memoria suddivisa in aree tematiche specifiche raccontate attraverso immagini di repertorio, dalle fotografie originali del matrimonio di Salvatore o quelle dei primi negozi di Hollywood e di Firenze alle gigantografie luminose delle dive, a filmati d’epoca. Inoltre non manca ovviamente l’esposizione di centinaia di prototipi di quelle scarpe meravigliose che sono entrate nella storia del costume in molti casi.

Questa retrospettiva è una testimonianza importante per raccontare quell’enorme bagaglio culturale, artigianale e di stile che appartiene al nostro paese, che ancora oggi permette al Made in Italy di rimanere un valore aggiunto per la nostra economia e per la nostra immagine agli occhi del mondo.

Per chi avesse la possibilità e la fortuna di recarsi a Firenze per visitare la mostra, Chora Media e il Museo Ferragamo presentano Salvatore Ferragamo: Il calzolaio dei sogni, una nuova serie podcast realizzata in occasione di questa nuova retrospettiva. La serie audio è composta da otto episodi di circa venti minuti che saranno disponibili dal 26 ottobre sulle principali piattaforme audio e accessibili attraverso un QR code all'interno della mostra che rimarrà aperta al pubblico fino al 4 novembre 2024.