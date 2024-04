Il ritorno di Paul Smith a Pitti Uomo

Sarà Paul Smith ad aprire la 106esima edizione di Pitti Uomo, in scena dall’11 al 14 giugno a Firenze.

È lo stesso stilista, in una nota diffusa poche ore fa, ad annunciare il suo ritorno alla kermesse, dopo il debutto nel 1993 come primo guest designer del Pitti. «Sarà una grande emozione aprire il prossimo Pitti Uomo con il lancio della mia collezione uomo per la primavera estate 2025», ha raccontato Paul Smith. «Sono stato tra i primi stilisti invitati a Pitti, nel 1993, e l'ho sempre ritenuta una meravigliosa opportunità per dare risalto ad alcuni dei capi più belli di abbigliamento maschile al mondo, in maniera molto concreta. Non vedo l'ora di presentare la mia collezione in una cornice più intima, e questo ritorno a Firenze mi sembra l'occasione giusta per farlo».

Alle parole dell’artista — maestro del tailoring maschile dal 1970 — si è unito anche Raffaello Napoleone, amministratore delegato Pitti Immagine. «Paul Smith è un designer visionario, un creativo dalla curiosità senza fine, un inesauribile entusiasta, un gentleman dall’eleganza naturale, ambasciatore della creatività british, un amante della moda e un ciclista. Per noi, per me personalmente e per Pitti Immagine è un grande amico. Il legame tra Sir Paul Smith e Pitti ci ha portato a realizzare tanti memorabili eventi in questi trent’anni: siamo onorati che un’altra tappa di questa incredibile corsa avrà il suo arrivo a Firenze, al prossimo Pitti».

La presenza di Paul Smith a Pitti Uomo si aggiunge all'annuncio di Marine Serre come guest designer di quella che già si prospetta come un’attesissima nuova edizione.