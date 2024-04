In arrivo un documentario su Diane von Furstenberg

Si intitola Diane von Furstenberg: Woman in Charge il nuovo documentario firmato Disney+, presentato in anteprima mondiale al Tribeca Festival 2024 durante la serata di apertura. Uno sguardo inedito sulla vita irrefrenabile di una luminare della cultura, diretto dalla regista due volte premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy e da Trish Dalton, disponibile sulla piattaforma di streaming dal 25 giugno.

In un momento in cui l’uguaglianza di genere e la questione femminile sono al centro del dibattito, la vita di Diane von Furstenberg è un esempio di empowerment, resilienza, imprenditorialità e stile. Con la sua caparbietà, la creativa rappresenta infatti un'ispirazione per le donne.

Non si è mai vista come una vittima del sessismo, ma ha abbracciato la sua femminilità in modo forte e profondo, tracciando un percorso per sua figlia e per la prossima generazione di donne. Cittadina del mondo, con un padre sopravvissuto al dramma dell’Olocausto, Diane von Furstenberg è stata negli anni d’esempio e d’aiuto per molte persone nel mondo. È nel 1974 che la stilista decide di trasformare non solo il suo destino, ma anche quello di innumerevoli donne con l'introduzione dell’iconico «wrap dress», un capo unico che ha conferito immediatamente stile e sicurezza a chi lo indossava, indipendentemente dalle proprie forme, dal background o dallo status.

Alla vigilia della sua mostra retrospettiva, che segna i 50 anni di carriera, Diane von Furstenberg riflette sul suo percorso pionieristico in un regno dominato dagli uomini, che l'ha portata a costruire un multimilionario impero della moda e a sfidare lo status quo con l'audace domanda: «Perché una donna non può fare ciò che fa un uomo?»