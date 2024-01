Cosa c'è nella gift bag dei Golden Globe di quest'anno?

I vincitori della 81esima edizione dei Golden Globe si preparano a tornare a casa con molto più di una statuetta. Con al suo interno più di 35 prodotti ed esperienze, la «gift bag» a cura di Robb Report, quest’anno ha un valore di mezzo milione di dollari. Sul sito ufficiale della premiazione si legge infatti come The Ultimate Gift Bag sia la più preziosa tra quelle fino a ora preparate, ma anche «la più unica in termini di presentazione e selezione degli articoli».

Una collezione dei migliori marchi ed esperienze di lusso dal mondo che spazia da nomi iconici riconosciuti a livello mondiale a marchi di nicchia a tiratura limitata. La categoria abbigliamento e bellezza è quella che presenta il maggior numero di prodotti (18), cui seguono viaggi ed esperienze (14) e cibo e bevande (7). Ma scopriamole insieme nel dettaglio.

Moda e bellezza

111SKIN: Black Diamond Retinol Oil (250 dollari) 111SKIN: Rose Gold Radiance Face Mask (35 dollari) Atelier Eva: Una sessione con un celebre tattoo artist (2.500 dollari) Biologique Spa: Un trattamento corpo o viso a scelta, o analisi della pelle (600 dollari) Byroe: Siero viso a base di pomodoro (150 dollari) Byroe: Siero occhi al tartufo (114 dollari) Crasqi: Costume da bagno personalizzato (200 dollari) Coomi x Muzo: Orecchini con smeraldi (69,000 dollari) CurrentBody: Maschera LED (380 dollari) Joanna Czech: The Kit; Skincare Essentials (1,250 dollari) Le Domaine: The Cream (250 dollari) La Prairie: Pure Gold Radiance Nocturnal Balm (1,100 dollari) Opie Way: Sneaker custom made in camoscio (1,500 dollari) Metier: Borsa Marrakech Brown Suede ($600 dollari) Perfumehead: Profumo di lusso (450 dollari) Rossano Ferretti: Trattamento Spa e piega capelli (1,500 dollari) S.T. Dupont: Accendino Le Grand Dupont (1,595 dollari) Zenith: Orologio ed esperienza in manifattura (14,000 dollari)

Viaggi ed esperienze

Abbaye de la Bussiere: Soggiorno di due notti in Borgogna, Francia (2,200 dollari) Celestia Phinisi Yacht: Viaggio su uno yacht di lusso in Indonesia per cinque giorni/quattro notti (50,000 dollari) Flockhill Lodge: Soggiorno all-inclusive in Nuova Zelanda per due persone (15,000 dollari) Four Seasons Resort Punta Mita and Naviva, A Four Seasons Resort: Esperienza luxury completa (15,000 dollari) Hotel Wailea, Relais & Châteaux: Soggiorno due notti, tutto incluso (5,500 dollari) Les Bordes Estate: Soggiorno con esperienza golf (2,000 dollari) Liss Ard Estate: Soggiorno di due notti in Irlanda (2,200 dollari) One Aldwych: Soggiorno di tre notti nella Signature Suite, Biglietti per il teatro, Esperienze VIP e Tour privati (16,000 dollari) The Ritz-Carlton Grand Cayman: Esperienza di cinque giorni all-inclusive, tra cui trasporto e Yacht Experience (20,000 dollari) Robb Report Car of The Year: Due spot per la guida, per un totale di quattro ospiti (28,000 dollari) Seabird Ocean Resort: Soggiorno di tre notti in SoCal con lezioni private di surf e una tavola da surf personalizzata (6,500 dollari) The Britely, Pendry West Hollywood: Membership di un anno al club privato (3,000 dollari) The Post Oak Hotel at Uptown Houston: Soggiorno di due notti con esperienza in cantina per due persone (5,000 dollari) XO: Membership omaggio con 10,000 dollari di miglia gratuite (11,000 dollari)

Cibo e bevande