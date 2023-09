Cuoio di Toscana è protagonista dei migliori negozi d'Italia

Inizia tutto dal cuoio. Simbolo d’amore per la Toscana, per la sua tradizione nelle arti e nei mestieri. La sua lavorazione è un’arte millenaria che passa di mano in mano, un’esperienza che si tramanda di generazione in generazione.

Cuoio di Toscana - il Consorzio leader internazionale nella produzione di cuoio da suola con quote di mercato pari al al 98% di quello italiano e oltre l'80% di quello europeo - è custode di questo prezioso prodotto che dal 1985 produce in maniera totalmente sostenibile e tracciabile.

Ed è in questa edizione di Milano Fashion Week e Lineapelle che il Consorzio dà il via a un nuovo inizio, un progetto ambizioso che vede Cuoio di Toscana in tour tra i migliori negozi italiani con una serie di eventi speciali che valorizzeranno le eccellenze del Bel Paese. Un percorso nato in collaborazione con CBI (Camera Buyer Italia) che si pone, tra i tanti obiettivi, quello di garantire una conoscenza più approfondita, da parte dei compratori e del pubblico, del marchio e della sua cultura green.

Si parte così da 10 Corso Como, storico indirizzo del capoluogo meneghino, dove in uno spazio creato ad hoc un artigiano esperto aiuterà i clienti a creare la propria calzatura, scegliendo tra una vasta gamma di colori e finiture per una personalizzazione a 360 gradi che parte da una calzata su misura fino ad arrivare alla cifratura. Due i modelli attualmente disponibili - «genderless e seasonless» - che rispondono agli standard qualitativi dell'intera filiera italiana del cuoio verso soluzioni rigenerative naturali e la circolarità per un modello no-waste.

Al fianco dell’offerta made to order, le collezioni firmate da Marco Rambaldi e SSHEENA, vincitori dell’ultima edizione del Cuoio di Toscana Prize, fortunata iniziativa che ha come obiettivo il supporto dei giovani creativi e dei progetti ecosostenibili.

Continua così il cammino dell’iconica suola verde - realizzata seguendo la tecnica di lavorazione della concia vegetale lenta in vasca - mentre il presidente Antonio Quirici delinea tra gli obiettivi futuri quello di superare i 200 milioni di euro di fatturato entro la fine dell’anno.