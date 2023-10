Il teatro di Demna

Ha il sentore di un addio, la collezione primavera estate 2024 presentata da Demna per Balenciaga. Un lavoro estremamente personale, ad ammissione dello stesso stilista, che ha deciso di far aprire la sfilata a sua madre.

Insieme a lei in passerella - o forse sarebbe meglio dire nel teatro di Balenciaga, visti i drappi di velluto rosso che ricoprivano ogni superficie - anche le giornaliste Cathy Horyn e Diane Pernet, la modella Amanda Lepore, la stilista Linda Loppa (maestra di Demna, insieme ad altri insegnanti di Anversa), la COO di Balenciaga Martina Tiefenthaler e la truccatrice Inge Crognard. A chiudere il défilé il il compagno BFRND, in abito da sposa, mentre la voce di Isabelle Huppert accompagna l’uscita di ogni look.

Tutto fa sembrare che si stia assistendo al canto del cigno del direttore creativo, ruolo che ricopre - tra alti e bassi - dal 2015. «Ho dato vita a questo show, per me per la moda e per divertimento» ha dichiarato Demna al termine della sfilata.

La collezione è un esercizio di creatività. Un tentativo di giocare con la moda - le scarpe diventano clutch e le spalle delle giacche si fanno extra large - senza prendersi troppo sul serio. Come dichiara la voce della Huppert: «Non conta la giacca che indossi ma la vita che fai mentre la porti».

Il risultato è… Demna. C’è tutto quello a cui lo stilista ci ha abituato: le stampe floreali, i bomber, le felpe, l’estetica oversize.

Viene da chiedersi, quale sarà il futuro di Balenciaga?