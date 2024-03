Paris Fashion Week: il romanticismo gotico di Valentino

Austera, solenne, la nuova collezione Valentino per il prossimo autunno inverno sublima il concetto di eleganza e celebra la femminilità della donna contemporanea.

Una collezione così imponente e così ricca di lavorazioni artigianali che ancora una volta mette in dubbio la differenziazione tra pret-à-porter e Alta Moda anche se la donna che veste Valentino «Le Noir» (questo il nome della collezione) è reale e si muove tranquillamente in un contesto urbano.

Abbina voluminose gonne di piume o di chiffon a blouson di matrice sportswear, i cappotti sartoriali nascondono abiti lingerie, i miniabiti arrichiti da pietre si accompagnano a caban dal fare casual, i tailleur sono lineari e rielaborano l’estetica degli anni Ottanta.

Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo, viaggia tra gli archivi della Maison, non per copiarli ma per estrarne l’essenza e rielaborarla in chiave contemporanea.

Le leggerezze e le trasparenze, le sofisticazioni artigianali, lo spirito di una femminilità elegante e seducente. E sceglie il nero totalitario per interpretare questa collezione, una scelta che come primo impatto confonde la mente, ci porta a pensare a una collezione dall’eleganza celebrativa e serale, ma che in realtà si trasforma in un linguaggio che contiene una moltitudine di definizioni e significati.

Nella sua spiegazione Piccioli cita artisti che hanno elaborato questo concetto del nero, da Rothko , a Pierre Soulages e Constantin Brancusi, e cita Baudelaire: «Le noir est l'uniforme de la démocratie» (Il nero è l'uniforme della democrazia, ndr).