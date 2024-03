Paris Fashion Week: L’Esprit quotidiano di Schiaparelli

«In questi cinque anni, con i nostri look couture abbiamo creato una serie di momenti memorabili, un mix intelligente di moda, celebrità, cultura e storia. Nel frattempo, però, abbiamo sviluppato la sorella della couture: il nostro prêt-à-porter, collezioni pienamente strutturate e iper-esclusive per la vita di tutti i giorni delle nostre clienti. Guardaroba completi di capi di uso quotidiano, ma con il volume al massimo alla Schiaparelli».

Daniel Roseberry, Direttore Creativo delle collezioni Schiaparelli, ci tiene a sottolineare come la Maison si stia impegnando nel mantenere una sorta di distanza funzionale tra le collezioni Haute Couture e quelle Pret-à-Porter, atteggiamento encomiabile in un momento storico in cui questa differenziazione è sempre meno evidente (n.d.r.). Le collezioni di Alta Moda si fanno sempre più semplici e lineari, nascondendo quelle lavorazioni artigianali tipiche di questo abbigliamento, mentre quelle di pronto moda tendono a voler stupire con volumi inaspettati e cerimoniosi, ricami e lavorazioni così preziosi che hanno come risultato ultimo quello di risultare improbabili per un abbigliamento da tutti i giorni, oltre ad elevare i prezzi in modo esponenziale nei negozi.

“Esprit de Schiap” è un equilibrio perfetto tra eleganza contemporanea e glamour quotidiano, heritage della Maison e attitude contemporaneo.

«Che cos’è il prêt-à-porter Schiap? Un guardaroba ricco di varianti di blazer, di pantaloni, di croccanti completi spezzati e di abiti da sera di grande effetto. Capi in cui sia le iconografie amate dalla fondatrice (l’anatomia, il metro, il buco della serratura) sia i miei amati americanismi (frange, fibbie e denim) fanno la loro comparsa e improvvise apparizioni» asserisce Roseberry.

Tailleur sartoriali dal fare disinvolto, denim strutturato e abiti decostruiti, tutto rifinito con l’immancabile metalleria dorata simbolo della Maison, dai bottoni, alle fibbie, alla gioielleria, alternano abiti da sera che disegnano il corpo e suggeriscono un minimalismo eclettico. Originale la cravatta creata ad effetto di una treccia di capelli.