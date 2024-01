Moncler presenta la nuova collezione disegnata da Jay-Z

«The Art of All è il viaggio, è il quotidiano, è svegliarsi e usare la propria voce. Genius is everywhere». Le parole di JAY-Z, creativo poliedrico e icona dell’industria dell’intrattenimento, rappresentano il punto di partenza della collaborazione tra l’arista e Moncler.

Una storia potente, concepita come un manifesto cinematografico, a dimostrazione dell’intento del brand, nato come pioniere dell’outerwear per la montagna, di offrire - attraverso la piattaforma Genius - uno spazio che supera i confini della moda e si apre all’arte, al design, all'intrattenimento, alla musica, allo sport e alla cultura.

Parte integrante della collaborazione è Roc Nation, il cui rapporto con Moncler ha avuto inizio lo scorso febbraio con l’evento «The Art of Genius» durante la London Fashion Week. Un’esperienza immersiva che ha trasformato l'universo delle collaborazioni fashion di Moncler Genius in una vera e propria piattaforma di co-creazione. In quell’occasione, infatti, una cabina di registrazione ha permesso agli ospiti di utilizzare la propria voce mettendola a disposizione del leggendario produttore Mike Dean.

Oggi, la collezione Moncler x Roc Nation designed by JAY-Z simboleggia la creatività senza limiti, unione di esperienza e ambizione. La campagna presenta una serie di capi che, esattamente come nella musica, possono essere combinati per creare singole armonie e melodie mai uguali a sé stesse.

La proposta è estremamente mirata, sia in termini di silhouette sia di palette: bianco, cachi e nero con tocchi di arancione brillante. Le forme riconoscibili di Moncler sono rivisitate in chiave newyorkese per creare capi unici, come nel caso del piumino verde dollaro con stampa coccodrillo in rilievo e tasca tech impermeabile sulla manica.

I capi reversibili sono un invito alla libertà e alla creatività: una giacca in nylon diventa di pelle, una camicia oversize cambia stile passando dal twill al morbido montone. I dettagli sono studiati in modo accurato e ricercato, dal nuovo logo ricamato a mano e ispirato alla montagna, alla grafica della scritta «It’s not rocket science» impreziosita da cristalli applicati sul retro di una giacca. Le t-shirt boxy in lana cardata e un maglione con una lavorazione sottile richiamano il fascino del lusso disinvolto. Le felpe, con e senza cappuccio, si indossano sui pantaloncini da baseball come su quelli sportivi e sui modelli ispirati al workwear caratteristici di Moncler. Perché Genius si può trovare in ogni luogo.