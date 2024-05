Tutto sulla nuova edizione di Milano Moda Uomo

Un’edizione di grandi ritorni e attesi debutti. Milano Fashion Week Men’s Collection Spring/Summer 2025 si prepara ad accogliere in città 20 sfilate fisiche, quattro sfilate digitali, 52 presentazioni e otto eventi.

La kermesse si aprirà il prossimo 14 giugno con la sfilata di Moschino che per la prima volta presenterà la collezione uomo e la pre-collezione donna disegnata dal nuovo direttore creativo Adrian Appiolaza. Attesi poi per la giornata di domenica, il ritorno di Magliano, il debutto di Martine Rose — finora in calendario a Londra — e quello di Dunhill, brand dello stilista Simon Holloway, debuttato con la sua prima collezione a Londra lo scorso febbraio.

Confermano la loro presenza in calendario anche JW Anderson, Gucci e Zegna, cui va il compito di chiudere il calendario delle sfilate fisiche. Tra i debutti digitali, invece, da tenere d’occhio il brand cinese Valleyouth.

Per quanto riguarda le presentazioni, tanti i nuovi nomi in calendario: Ascent Beyond, finalista della quarta edizione della Camera Moda Fashion Trust Grant; Cortigiani, brand di abbigliamento made in Italy nato nel padovano nei primi anni Ottanta; David Koma, al suo debutto del menswear; Des_Phemmes che presenterà la propria collezione donna con una presentazione su appuntamento; Diomene, brand del designer Damir Doma; Gams Note; GR10K; e Henrik Vibskov brand scandinavo che presenta nell’ambito della collaborazione con il CIFF (Copenhagen International Fashion Fair).

Questa edizione di Milano Moda Uomo segna anche anniversari importanti come quello di Canali, che celebrerà i 90 anni dalla fondazione del brand con un evento speciale, e quello di MSGM che celebrerà il 15esimo anniversario del brand con una sfilata co-ed.

«La ricchezza e varietà degli appuntamenti in calendario, le nuove presenze di brand internazionali, inclusa la collaborazione con la Copenhagen International Fashion Fair confermano la vitalità e la capacità attrattiva della Milano Fashion Week. Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori del sistema che, con passione e determinazione, hanno contribuito a fare di Milano una piattaforma capace di fornire visioni, occasioni, strutture, servizi e di accogliere i numerosi ospiti attesi. Creatività, Made in Italy, heritage e innovazione, sostenibilità sono i valori che contraddistinguono il lavoro di moltissime persone, la Milano Fashion Week ne rappresenta il coronamento», ha commentato Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana.