Gli accessori più belli della Milano Fashion Week

Fondamenti di stile, gli accessori continuano a essere al centro dell’attenzione sulle passerelle e durante le presentazioni, dove brand dal savoir faire decennale hanno portato in scena le loro collezioni per il prossimo autunno inverno.

Si parte con Sergio Rossi e le sue creazioni ispirate all’equitazione. Un viaggio immaginifico che parte dalle origini della cavalcata all’amazzone, nata in Italia nel Trecento presso la corte di Mantova, e che si compone di una gamma di silhouette e modelli pensati per accompagnare la donna in ogni momento della giornata, da mattino a sera.

Parte dall’archivio e dall’artigianalità la collezione autunno inverno 2024-25 firmata MCM che si evolve fino a superare i confini del nostro pianeta e arrivare sino a Marte. «La nostra è un’evoluzione senza rivoluzioni, nel rispetto dei clienti consolidati e con la volontà di conquistarne di nuovi» ha raccontato in un’intervista Sabine Brunner, presidente e brand & commercial officer del brand. «Voglio che il brand sia amato dalle nuove generazioni» ha poi aggiunto la designer Katie Chung, presentando una gamma prodotto sempre più ampia, capace di intercettare i desiderata delle nuove generazione.

Valextra

Si intitola invece «Shoes Talk», la nuova collezione firmata Fratelli Rossetti, un omaggio all’iconica gestualità italiana che si sublima in una serie di calzature che narrano storie di vita quotidiana. Ispirandosi al Dizionario dei Gesti italiani di Bruno Munari, il brand ha selezionato otto gesti iconici, come il bacio, la camminata, la danza, l'attesa, il gentiluomo, l'arrivederci, l'indecisione e il pensiero, reinterpretandoli attraverso le sue creazioni.

Santoni porta invece la poesia dei Monti Sibillini nel cuore di Milano, attraverso un’atmosfera di storia e meraviglia, dove tradizione e artigianalità intessono la trama del racconto per il prossimo autunno. I materiali sono soffici, preziosi come un tenero abbraccio, il camoscio candido e la nappa extra soft si intrecciano con dettagli in cashmere, lana e maglia, filati avvolgenti che enfatizzano la dolcezza del Winter mood. La palette cromatica esplora le sfumature invernali della natura: i fiori delicati che punteggiano le pendici delle montagne, il rosa delle prime luci dell’alba e il bianco delle stelle alpine si mescolano con le tonalità del territorio, il bruciato, il terra e l’inconfondibile arancio Santoni.

A5o4

Riporta in auge il minimalismo riflessivo degli anni Novanta, Giuseppe Zanotti, che per la collezione autunno inverno 2024-25 punta su forme decise dove trionfano nette squadrature geometriche. Le mule hanno scolli quadrati, ma la severità è scongiurata da accessori “sproporzionati”, come le inusuali placche di cristallo o il minimale punto a mano in metallo dal sapore sartoriale. La palette colori è naturale, calda e avvolgente: amaranto, oliva, testa di moro, cuoio, nude, fango, e nero, mentre i pellami sono ricercati, con il loro sapore vintage e un’eleganza senza tempo.

Sui pellami si incentra anche la collezione firmata Valextra, a partire dalla nuova borsa Iside Palmellato che deve il suo nome proprio alla pregiata pelle in cui è stata confezionata. Estremamente morbida e senza alcun tipo di imperfezione, è stata chiamata così per ricordare la tradizionale tecnica di finitura a mano che rende la sua superficie lucida e impeccabile. Proposta in questa stagione in Nero Valextra e nell’inconfondibile Bianco Pergamena, si prepara a fare la storia del lusso, grazie a una qualità già universalmente riconosciuta.

È invece firmata A5o4, la nuova «Mini Me Bag», piccola e compatta, creata su misura come un completo sartoriale. Una dichiarazione di indipendenza e una tela bianca su cui ogni donna può sentirsi libera di esprimere la propria identità scegliendo materiali, colori e stile (dal doppio manico regolabile alla tracolla amovibile). Interamente realizzata a mano da artigiani napoletani, racchiude l’esclusività di un pezzo unico, come lo è chi sceglie di non omologarsi.

Ma gli accessori non sono solo per umani. Durante la Milano Fashion Week, infatti, Liu Jo ha presentato la sua linea di accessori per animali nata nel 2021 dalla partnership tra il premium brand italiano e Me Pet, start up specializzata in design, produzione, marketing e distribuzione di abbigliamento ed accessori per gli animali domestici.