Le celebrities puntano sulla lingerie

L’ultima in ordine di tempo è stata Jennifer Lopez che, dopo essere stata annunciata come ambassador globale di Intimissimi la scorsa estate, ha realizzato con il brand un’esclusiva collezione di lingerie.

This is Me… Now - omaggio al nuovo album in uscita dell’artista - incarna la raffinatezza moderna e l’idea di emancipazione proprie di Jennifer Lopez che, nel dare vita alla collezione, ha espresso la sua idea di femminilità, celebrando l’essenza della donna.

La linea di lingerie nasce con l’intento di creare capi unici che intrecciano armoniosamente la sensualità e l'eleganza delle donne. La collezione si compone di tessuti pregiati come la seta, arricchiti da ricami e pizzi raffinati - declinati nelle tonalità del nero, champagne e verde - che aggiungono un tocco di lusso e testimoniano l’eccellenza del marchio nell'arte della creazione.

Jennifer Lopez ha arricchito la collezione con un prezioso accessorio: il colibrì, simbolo di fortuna, resilienza ed energia vibrante dal profondo significato per lei. La sua inclusione aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento, infondendo alle creazioni il tocco distintivo dell’artista. Una collezione in cui tutti gli elementi convergono per comunicare un potente messaggio di espressione personale.

(Skims)

Nato nel 2019, Skims è il brand di lingerie di Kim Kardashian. Un marchio nato con la missione di proporre al pubblico la prossima generazione di intimo, loungewear e shapewear, stabilendo nuovi standard e fornendo una proposta per ogni corpo. Dall'intimo modellante tecnicamente costruito che esalta le tue curve all’intimo che si espande fino al doppio della sua taglia, l'obiettivo del marchio è quello di creare costante innovazione rispetto al passato e far avanzare il settore.

A quattro anni dalla sua nascita, il brand è stato recentemente valutato quattro miliardi di dollari, rendendolo il brand più redditizio mai creato da una Kardashian.

Per l’autunno 2023, Skims firma una collaborazione con Swarovski per una linea scintillante di body jewelry, intimate e ready-to-wear. «È sempre stato il mio sogno da quando mi sono unita a Swarovski creare una prima collaborazione in assoluto con Skims che promuova l'arte dell’espressione di sé», ha affermato Giovanna Engelbert, direttrice creativa di Swarovski.

«La nostra collezione è una celebrazione del corpo e della forza, donne indipendenti che valorizzano la propria individualità e abbracciano la vita con sicurezza e stile».

Ha invece recentemente lasciato il ruolo di CEO - ma non per questo è meno coinvolta nella vita del marchio - Rihanna, fondatrice di Savage x Fenty. Il brand di lingerie si è subito imposto come uno dei marchi più innovativi dell’ultimo decennio, con un valore di mercato di tre miliardi di dollari.

Da circa un anno, insistenti voci parlano di un’imminente quotazione in borsa per l’azienda, ma nessuna data è stata ancora ufficializzata.