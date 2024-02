Antonio Marras firma le divise del Rana Verona Volley

La straordinaria sfilata autunno inverno 2024-25 di Antonio Marras ha fornito la cornice perfetta per presentare le nuove divise eleganti del Rana Verona Volley. Tra gli ospiti nazionali e internazionali che hanno applaudito l'emozionante sfilata, la squadra di pallavolo di Superlega, sponsorizzata con orgoglio dal Pastificio Rana, ha attirato l'attenzione con la sua presenza imponente e i profondi legami con i valori e il territorio veronese.

Nel contesto della Milano Fashion Week 2024, gli atleti hanno indossato le nuove divise disegnate esclusivamente da Antonio Marras per la squadra veronese. Questa collaborazione rappresenta un raro connubio tra sport e moda, sfidando gli stereotipi e integrando l'eleganza nel mondo dinamico della pallavolo di élite.

Le divise, realizzate con la firma distintiva di Antonio Marras, offrono agli atleti del Rana Verona Volley un guardaroba sofisticato e metropolitano. Il parka verde matelassé, il completo di lana tartan blu e verde e la camicia sartoriale in millerighe azzurre conferiscono un tocco classico e grintoso allo stile dei giocatori. La vestibilità impeccabile, la cura dei dettagli e la palette cromatica che richiama i colori simbolo della squadra sottolineano l'unicità di questa collaborazione.

Antonio Marras ha commentato entusiasticamente la sua partecipazione al progetto, sottolineando: «Amo le sfide, le nuove avventure e i cortocircuiti. Sarà per questo che quando Giovanni Rana Jr mi ha coinvolto in questo progetto dopo il primo stupore è seguito l’entusiasmo. Vestire dei giganti? Vestire degli sportivi? E perché no? Il legame che ci lega alla famiglia Rana è di radici antiche e questa collaborazione non ha fatto altro che rafforzarlo».