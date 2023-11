Tutti i colori di Alessandro Legora

«Abbiamo superato con coraggio il periodo pandemico, ora la nostra creatività deve ritornare a splendere come non mai. Nonostante i conflitti e le tensioni geopolitiche in atto che hanno spinto a rivedere le catene di approvvigionamento delle nostre creazioni, il nostro modo di fare moda è insostituibile».

A parlare è Alessandro Legora de Feo, ceo e chief stylist di Elle Communication, proprietaria di due marchi di moda: Alessandro Legora e Atelier Legora. L'azienda, che ha avuto inizio come un progetto ambizioso 10 anni fa, si è evoluta in una realtà importante nel settore manifatturiero italiano. Fondata con l'obiettivo di creare una collezione di moda femminile, oggi produce e distribuisce circa 25.000 capi su base annua.

Riconosciuto come «eccellenza campana» il marchio Alessandro Legora ha conquistato importanti traguardi negli ultimi anni, tra cui l’apertura di un negozio monomarca nella zona dello shopping di Napoli, inaugurato subito dopo la fine del lockdown, cui se ne aggiungerà un secondo nel 2024. L’obiettivo dell’azienda è però quello di aprire diversi show-room nelle capitali nella moda, da Milano a Londra, così da consolidare la sua presenza in mercati internazionali.

La presenza a Milano sarà infatti strategica per l'espansione verso importanti mercati esteri tra cui il Medio Oriente, i paesi Arabi e la Russia, in caso di miglioramento delle condizioni di scambio commerciale. Londra, nel piano industriale, rappresenta invece la definitiva affermazione del marchio sul mercato internazionale, aprendo nuove opportunità di crescita e visibilità.

Ma questa non è l’unica novità che coinvolgerà il marchio nel breve e medio termine. Per accompagnare la rinnovata crescita commerciale e di vendite sono stati poi varati importanti investimenti per ampliare e quasi raddoppiare la capacità dello stabilimento industriale a Mariglianella (NA), cuore pulsante dell’azienda. A breve infatti l’“Head Quarter” Legora occuperà 6.000 mq coperti e 2.500 mq scoperti.