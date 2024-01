Louis Vuitton svela la collezione Les Gastons

Nato il 30 gennaio 1883, Gaston-Louis Vuitton rappresenta la terza generazione della famiglia che ha dato vita a una delle maison più celebri al mondo. «Sono quasi nato in un baule» avrebbe dichiarato Gaston durante un’intervista al programma televisivo francese Avis aux amateurs. È grazie a lui che l’azienda di famiglia si evolve passando da produttori di bauli a «produttore di bauli, pelletteria, prodotti di oreficeria e articoli da viaggio».

Amante dell’arte, della letteratura, del giardinaggio e della fotografia, con il suo occhio artistico Gaston trasforma le vetrine e di cataloghi di Louis Vuitton in vere e proprie opere ‘arte. L’amore per la bellezza e la dedizione all’azienda di famiglia gli permettono di superare i momenti più difficili, come il crollo della Borsa di Wall Street e il Secondo conflitto mondiale. Ricordato ancora oggi come come «il collezionista di oggetti», Gaston-Louis Vuitton è fonte di ispirazione per la nuova collezione di gioielleria maschile firmata Louis Vuitton: Le Gastons Vuitton.

«Con la sua sensibilità e curiosità, Gaston-Louis Vuitton aveva molto in comune con gli uomini e le donne di oggi», ha dichiarato Francesca Amfitheatrof, direttrice artistica per gli Orologi e i Gioielli di Louis Vuitton. Così nasce una collezione che è una celebrazione dell’uomo, un equilibrio perfetto tra passato e futuro, che trova la sua espressione in tre capitoli che raccolgono 16 pezzi e due masterpiece. Anelli, ciondoli, collane, medagliette, gourmette, bracciali e orecchini includono le firme del design profondamente radicate nel patrimonio Louis Vuitton, il Monogram e le storie dei bauli, ripensate in modi sorprendenti e contemporanei. La tecnologia di taglio laser conferisce estrema precisione al caratteristico LV, mentre il baule della Maison viene proposto nella sua versione più piccola, una borchia, un bracciale, una collana e un ciondolo con incisioni minuziose e diamanti.

Un anello puzzle meccanico e un ciondolo lavorato con tecniche innovative fanno poi eco alla vena di inventore di Gaston-Louis Vuitton e alla sua prolifica abitudine a creare bozzetti. Le creazioni mostrano un lato giocoso della Maison e invitano ad una combinazione infinita di gioielli per definire il proprio stile. Allo stesso modo, le gourmettes rielaborano l'idea della catena in qualcosa di solido, elegante e moderno. I tag, facili da indossare, sono contemporanei e si declinano in oro giallo, bianco e titanio.

È questo metallo unico a caratterizzare la collezione, e a dare vita a Les Gastons Vuitton Blue in titanio, una tonalità di blu profondo ispirata al denim. «Les Gastons Vuitton è il denim dei gioielli, elegante e versatile, proprio come Gaston», sottolinea la direttrice creativa. «Questa collezione è un po' come un paio di jeans. Tutti ne posseggono uno e più lo si indossa, più lo si ama».