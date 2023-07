Il monito di Urso: «Le compagnie aeree abbassino i costi o interverremo»

Rispetto all’anno scorso il prezzo del carburante «si è ridotto di oltre il 30 per cento». Lo ha ribadito il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo in collegamento al Family Business Forum di Padova. «A fronte di ciò non è giustificato che, a sette mesi dal calo del carburante, alcune linee abbiano aumentato il prezzo dei biglietti aerei di oltre il 40 per cento», ha spiegato. Al Consiglio dei ministri «ho portato un’informativa e sulla base delle direttive datemi dovrò intervenire affinché le compagnie comprendano che in alcune rotte essenziali sia necessario calmierare i costi».