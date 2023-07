Palermo in fiamme, Musumeci: «Momento drammatico, salvare il salvabile»

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci ha segnalato a SkyTg24 la drammatica situazione climatica e ambientale che sta avvenendo in Sicilia: «In questo momento dobbiamo tentare di salvare il salvabile. C'è una coincidenza di elementi che rende la situazione molto complessa. È una delle giornate più difficile dal punto di vista climatico degli ultimi anni. In Sicilia lo scirocco non consente ai velivoli di alzarsi in volo per lo spegnimento degli incendi. Tutto quello che si poteva fare con vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, è stato fatto. La forza della natura tende a sopraffare quella dell'uomo».



Incendi in Sicilia. Le fiamme che si sono sviluppate nel Palermitano sopra Cinisi, sono arrivate fino allo scalo aereo di Punta Raisi. Sono numerosi gli incendi divampati da ieri e alimentati dal forte vento di scirocco. Una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri, è morta nel Palermitano perché i sanitari del 118, a causa dei roghi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. In gravi condizioni anche un operaio forestale, impegnato nello spegnimento delle fiamme.