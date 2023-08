Musk vs Zuckerberg: salta il match in Italia perché Mark rifiuta la sfida

L'epico combattimento fra Elon Musk e Mark Zuckerberg sarebbe saltato. A rivelarlo è stato il proprietario di X (l'ex Twitter). Il match si sarebbe dovuto tenere in Italia in una location che richiamasse l'Antica Roma, per un evento di beneficenza con il consenso del Mic. Musk, in un post su X, scrive direttamente al nostro ministro della Cultura in italiano: «Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia. Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la Ufc organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere»