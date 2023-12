Trovato morto l'attore di "Parasite" Lee Sun Kyun: era indagato per uso illegale di droga

Lee Sun Kyun, attore sudcoreano del film premio Oscar "Parasite", è stato trovato morto nella sua auto in un parco di Seoul. Accanto a lui sono stati rinvenuti dei bricchetti di carbone.



A confermare il decesso, la polizia di Seoul intervenuta sul dopo che la moglie dell'attore aveva contattato gli agenti a seguito della scoperta in casa di un biglietto che sembra essere a tutti gli effetti un addio e il preavviso di un suicidio.

Lee Sun Kyun era sotto inchiesta con le accuse di uso di droghe illegali. L'attore aveva già affrontato tre interrogatori sui sospetti di uso di marijuana e altre droghe illegali a casa di una hostess che lavora in un bar di fascia alta nel distretto Gangnam di Seoul. L'attore ha sempre sostenuto di essere stato ingannato dalla padrona di casa e di non sapere quali sostanze stesse assumendo. Lee Sun Kyun era risultato negativo sia nel test rapido condotto durante le indagini della polizia che nel test antidroga in laboratorio del National Forensic Service il mese scorso.

Lee Sun Kyun è divenuto popolare in tutto il mondo dopo che "Parasite", in cui ha interpretato un ruolo principale, ha vinto gli Academy Awards nel 2020.