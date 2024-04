Milano, colpi di arma da fuoco in città. Uomo gambizzato

Un uomo di 39 anni è stato ferito alle gambe da colpi di pistola esplosi in strada nel tardo pomeriggio di oggi in Viale Marche, zona Maciachini. Un testimone ha riferito di aver visto la vittima in procinto di entrare sulla sua auto quando un uomo a volto coperto ha estratto una pistola, sparando quattro colpi verso gli arti inferiori del 39enne. Due proiettili hanno colpito le gambe della vittima, che è stata trasportata all'ospedale Niguarda. L'aggressore è fuggito, mentre un automobilista ha chiamato il 118 e ha prestato soccorso. La vittima è nota alle forze dell'ordine per precedenti penali. I carabinieri stanno conducendo le indagini sulla vicenda.