Meloni in Lettonia: «Riga e Roma condividono molte scelte fondamentali»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell’incontro con l’omologo lettone Arturs Krisjanis Karins ha detto che «Italia e Lettonia condividono molte delle scelte fondamentali che sono richieste alle due nazioni». Inoltre la Premier ha aggiunto: «Erano 25 anni che un presidente del Consiglio italiano non veniva a Riga in visita ufficiale, sono molto contenta di aver sanato questa lacuna e ho invitato il primo ministro a Roma. Ci sono molte materie su cui siamo sulla stessa lunghezza d’onda», ha aggiunto.



Sul conflitto in Ucraina, Meloni ha sottolineato: «Italia e Lettonia sostengono l’Ucraina a 360 gradi lavorando perché l’Europa possa investire sulla propria difesa e sicurezza. Visiterò la base militare di Camp Adazi dove ci sono 270 militari italiani che lavorano nell’ambito della missione Nato Enhanced Forward Presence e dimostrano l’importanza che l’Italia riconosce agli alleati di frontiera ma anche quanto bisogna essere attenti concentrati e lucidi».

Invece sul tema migranti in Italia: «La Lettonia rappresenta i confini esterni dell’Ue e per questo con Riga è più facile ragionare sulla dimensione esterna del dossier migratorio. È necessario partire dai movimenti primari per trovare soluzioni comuni», ha detto Meloni, secondo cui «bisogna fermare l’immigrazione illegale e favorire quella legale».