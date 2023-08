Ilaria De Rosa, confermata la condanna. resterà in carcere in Arabia Saudita

Ilaria De Rosa resterà in carcere a Riad, in Arabia Saudita, fino a novembre. Un tribunale saudita ha confermato oggi 17 agosto la condanna a sei mesi di carcere per la hostess 24enne di Resana (Treviso) arrestata a maggio con l’accusa di detenzione di droga. La 24enne è rinchiusa dallo scorso 5 maggio in una prigione a 45 chilometri dalla capitale saudita. Sono già passati 3 mesi dall'arresto, quando sarebbe stata sorpresa con uno spinello di marijuana nascosto nella biancheria intima.

La condanna è stata emessa per la prima volta lo scorso 13 giugno e ribadita oggi, mentre la ragazza si è sempre detta innocente anche alla luce del fatto che la compagnia aerea per cui lavora - la Avion Express - l’aveva più volte sottoposta a test tossicologici. Rimane in piedi la richiesta di grazia che i suoi avvocati hanno avanzato a re saudita, il quale però non si è ancora espresso. La giovane, stando alla sentenza di oggi, dovrebbe rimanere in carcere a Jeddah fino a novembre e poi essere espulsa dal Paese.