Giorgia Meloni annuncia sgravi fiscali per chi assume donne e giovani

Novità importanti emergono dall'incontro tenutosi oggi a Palazzo Chigi tra Governo e Sindacati in vista del decreto di riforma delle politiche di coesione che approda domani in Consiglio dei MInistri. Il premier infatti ha annunciato iniziative a favore di chi vuole assumere donne e giovani.

«Misure per sostenere l'occupazione dei giovani, delle donne e di alcune categorie di lavoratori svantaggiati. Tali misure prevedono la riduzione degli oneri contributivi per i nuovi assunti per due anni. Accanto alle misure per sostenere il lavoro dipendente sono previste specifiche disposizioni per favorire l'avvio di nuove attività distinte per il Centro-Nord e il Mezzogiorno. In arrivo domani - sempre indicato dalla premier secondo quanto si apprende - "un decreto legislativo che ci permetterà di erogare, nel mese di gennaio 2025, un'indennità di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie mono-genitoriali con un unico figlio a carico»