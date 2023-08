Frana in Savoia causa il blocco della ferrovia tra Italia e Francia

Dopo la frana caduta ieri pomeriggio in Savoia, nella Valle della Maurienne, a causa del violento maltempo la ferrovia internazionale tra Italia e Francia attraverso il tunnel del Frejus è chiusa «per un periodo indefinito». I treni sono in stato di blocco nelle loro stazioni di origine per il ripristino della circolazione e si dovrà attendere giorni, forse una settimana, prima che la società francese Sncf possa ripristinare la viabilità. Anche i treni ad alta velocità Milano-Parigi sono sospesi fino a nuovo ordine. Lo riferisce la commissione intergovernativa Italia-Francia per il collegamento ferroviario Torino-Lione.