Fondo Monetario Internazionale, monito all'Italia: aggiustamento credibile sul debito

L'Italia ha bisogno di "ulteriori sforzi di bilancio nei prossimi due anni". Lo ha sostenuto il Fondo Monetario Internazionale nel Fiscal Monitor: "La probabilità che l'Italia raggiunga il deficit primario necessario per stabilizzare i suoi livelli di debito (stimato a più dello 0,5% del Pil per il 2024) è meno del 50%, indicando la necessità di ulteriori sforzi di bilancio nei prossimi due anni", è stata l'osservazione del Fmi.

"L'Italia é un'economia avanzata con un debito elevato, é un Paese dove c'é per tradizione una preoccupazione per il mercato dei bond e per lo spread. La nostra raccomandazione é che sarebbe importante un credibile aggiustamento di bilancio per mettere il debito su una traiettoria di calo sostenibile". Lo ha affermato Victor Gaspar, il responsabile del Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale.