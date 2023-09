Arrestato per violenze sessuali seriali a Reggio Emilia: accusato anche in Francia e Germania

Nelle scorse ore un uomo è stato arrestato in Francia con l’accusa di essere l’autore di almeno quattro casi di violenza sessuale avvenuti nei mesi scorsi nella città emiliana a danno di giovani donne che passavano in strada. In Germania invece è accusato per altre due aggressioni sessuali, sempre su donne. A darne l’annuncio è la polizia di stato che da tempo indagava sul molestatore seriale che aveva creato panico e allarme in città. L’uomo è stato individuato e arrestato dalle forze dell’ordine francesi su richiesta delle autorità italiana al termine di una complessa attività di indagine della Polizia di Stato di Reggio Emilia, coordinata da procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci.



Quello che era passato alle cronache come il «maniaco del Crostolo» è stato finalmente arrestato ieri 11 settembre dalla Questura della città emiliana. Ora, il procuratore Gaetano Calogero Paci lavora a una complessa estradizione per processarlo in Italia, perché l'uomo deve pagare il proprio debito con la giustizia anche nelle altre due nazioni in cui ha commesso reati.