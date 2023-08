Donald Trump è stato arrestato

Donalt Trump è stato arrestato; è la prima volta nella storia che questo accade ad un ex Presidente degli Stati Uniti d'America. Il magnate come annunciato si è presentato al cacere di Fulton, Georgia, dopo l'incriminazione per aver cercato di sovvertire l'esito del voto del 2020.

Dopo la foto segnaletica di rito (immagine che è già nella storia) il magnate è stato rilasciato grazie al versamento della cauzione da 200mila dollari. «Non ho fatto nulla di male. È un giorno triste; è una parodia della giustizia» ha commentato Trump all'uscita dal carcere in una dichiarazione alla stampa.