De Croo: «La Russia ha pagato eurodeputati per fare propaganda»

Il premier belga, Alexander De Croo parlando alla stampa locale ha lanciato una grave accusa contro alcuni politici del Parlamento europeo. «È emerso che la Russia si è avvicinata agli eurodeputati, ma li ha anche pagati, per promuovere la sua propaganda» ha detto De Croo; affermazione legata all'attività dell'intelligence del suo paese in collaborazione con quella della Repubblica Ceca.

Al centro dell'inchiesta sarebbe finito Voice of Europe, testata che sarebbe stata utilizzata da questi europarlamentari e dalla Russia per far passare nell'Unione alcune proprie posizioni