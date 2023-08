De Angelis: «Chiedo scusa a chi ho offeso, non volevo creare disagi»

Marcello De Angelis, responsabile istituzionale della comunicazione della Regione Lazio, ha risposto alle polemiche sollevatesi dopo le sue parole sulla strage di Bologna: «Negli ultimi giorni ho espresso delle riflessioni personali sul mio profilo social, che sono invece diventate oggetto di una polemica che ha coinvolto tutti. Intendo scusarmi con quelli, e sono tanti, a partire dalle persone a me più vicine, a cui ho provocato disagi, trascinandoli in una situazione che ha assunto dimensioni per me inimmaginabili». È quanto scrive su Facebook. Nel lungo post De Angelis non annuncia dimissioni.